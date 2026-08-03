李居明-何知歌仔你要识 「双珠朝海口」四大特征｜李居明大师会客室

你身边有「双珠朝海口」面相的人吗？我曾教过大家，这是代表我们60岁之后的福报。但你可能不知道的是，它背后还有其他不为人知的吉祥密码。如果你见到有这种面相的人，你赠他这几句，会准到不得了！

甚么是「双珠潮海口」？就是拥有两个又大又厚的耳珠，并且形状如珠般饱满，好像对着我们的嘴角（海口）。在相学上，这种耳相又称观音耳，代表一个人倾向信奉佛教拜观音，等如印堂有上悬针纹，代表有宗教信仰。男女都会有这种耳相。

大利异性缘的面相

「双珠朝海口」在相学上是有四个最大的特征。第一，能确保一个人在60岁之后好运、享福报。第二，有耳珠代表异性缘和异性贵人。有肥厚耳珠的女士，身边所有贵人都会是男士，包括她的男上司。男士有肥厚的耳珠，身边所有的贵人则全是女性，包括女上司、女粉丝等等。第三，有异地桃花运，即是说你去到另一个地方或另一个国度时，比较容易认识到异性。特别是尚未出嫁的女性，如果你有圆圆的耳珠，在外地发展感情会更为顺利。

第四，如果「双珠朝海口」发生在女性身上，只要她有儿子，就会非常好运。或者她未来添个男孙，也是非常好运。总括而言，「双珠朝海口」大利异性，不利同性。

有耳珠代表异性缘和异性贵人，如果你有圆圆的耳珠，在外地发展感情会更为顺利。

李居明大师在《火遮眼》分享会上提到此片是继李小龙将中国功夫推向世界以来，开展了一个香港动作片的新潮流。并表示电影粗中有细，电影作为媒介，提醒观众应从肤浅的感官刺激中抽离，转而细细品味生命中珍贵的亲情与关怀。

「鸡嘴耳」喜欢顶撞反驳

另一种耳相叫「鸡嘴耳」，就是完全没有耳珠。有些人会好奇，没有耳珠的人，会不会反过来同性缘分会比较高呢？

事实正是如此。逢有鸡嘴耳的人，身边有很多同性姊妹、兄弟，属于大利同性，不利异性。换句话说，没有耳珠的鸡嘴耳，身边的贵人全部都是同性，通常来讲，异性就和他无缘。正因如此，有鸡嘴耳的人士往往得不到好姻缘。

鸡嘴耳最出名的就是拗颈驳嘴。你是不是身边有个鸡嘴耳的人呢？

有鸡嘴耳的人最喜欢挑剔人、喜欢弹人。如果生肖是属虎、属猴、属蛇及属猪，或者生于秋天的处女座，本身性格对人对己的要求都会比较高，他们看别人的缺点多于优点，造成没有朋友 。

相学上来讲，逢尖的东西，都是代表火象，代表要「烧人」。他们说说往往火气重了一点，喜欢顶撞反驳。这是「鸡嘴耳」的特色。

下巴兜兜， 晚景无忧

60岁以后的运势，除了看耳珠，还要兼看下巴，有口诀非常灵验，叫做「下巴兜兜， 晚景无忧」。下巴是一个人晚年的谷仓，下巴肉越多，代表你的晚景无忧。但有条件，下巴不可以尖。下巴尖代表孤独，有钱但孤独到尾。因此，拥有一个饱满多肉且圆润的下巴，才是真正能安享幸福、有人陪伴的晚年好面相。书展在扶正堂和黄埔吉祥居延续一个月，继续有八折优惠。