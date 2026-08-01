李居明-赤马红羊劫缩影 球星八字揭运动密码｜李居明大师会客室

今年年初，大家都在担心「赤马红羊」火劫来临时会有甚么大事发生，这个月大家就知道答案了。

赤马红羊月由西历6月6日至8月7日，自西历6月6日正式踏入火月以来，大家能感受到火毒的猛烈。火运特色首当其冲反映在国际局势上战火蔓延，无一不应验了火运下「冇得停」。除了人祸，地震、山泥倾泻，多宗大型山火令人触目惊心。火旺之月极易引发交通意外或车辆碰撞，而且后果都很严重。

凡是八字火多的人士皆面临极大冲击，即便是全球首富ElonMusk，亦难逃股市失利、财富大蒸发的命运。然而，对于香港人而言，赤马红羊最令人感伤之处，莫过于许多陪伴我们成长的老一辈影坛知名人士相继离世。

「赤马红羊」在西历8月8日立秋后会有两个月的和缓期，但接下来的西历10月8日至11月8日，戌月开火库，才是今年火毒爆发的最高峰。真正的「丁未」红羊年将在明年西历2月4日开始，全年都不利火年火月出生的人士，尤其是特朗普的大关口。

东方木是运动密码

今个月是乙未月，未乃木之墓库，但乙木出头，这段日子发生了许多与「木」有关的盛事与异象发生。譬如世界杯、香港书展，台风亦属木。

「木」代表东方，代表运动，只要你八字有木，运动细胞都比较强。换句话说，你属猪，生于猪（亥）月，体能强，比较喜欢运动，活力十足。反之，你没有猪或木的密码，八字多土，你会比较静态，对运动亦兴趣不大。

大家是否留意到世界杯，很多球星都有一个特色：要么留长发像夏兰特，要么留胡须像美斯。我们用八字去揭开这个秘密，发现原来那些没有留长发或者留胡须的球星，如法国麦巴比，本身八字都有「猪」的密码，或者有三合木局或三会木局。有些球星行了十年木运，突然没了木，自然留长胡须或者留长头发，都是补木的方法。从世界杯球星的八字，我们又可以窥探到宇宙密码。

今年书展李居明大师最新著作《风水大师》内容涵盖李氏玄空风水学的精髓，首度公开九运罗盘应用法，看罢此书定能功力大进。大师权威作品，乃研修堪舆者必读教科书。

很多球星都有一个特色，要么留长发像夏兰特，要么留胡须像美斯，都是补木的方法。

「二龙争珠」格

我很关注夏兰特，看他的访问，发现他说话方式比较特别，第一句还没说完，就会讲第二句，第二句还没说完，已经说第三句，令我想起了另一位兵乓运动员孙颖莎，两人说话方式都是这样。

说话有这个特征，相学认为此人一定是心急口快，脑和口的节奏不协调，八字上来讲，代表肺功能的金不够强，因为说话代表金，说得快去增加金运。

这种说话方式在相学上叫「二龙争珠」格，这种人很容易卷入三角恋情，即是说同时有很多人都喜欢他、追求他，相学上有个口诀，「说话二龙争珠，三角恋事情不了」。原来两人竟然都犯了诀，非常有趣，作为明星当然多人追捧！书展在扶正堂和黄埔吉祥居延续一个月，继续有八折优惠！