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游日香港家族众生相？港人列5大常见特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面

生活百科
更新时间：12:30 2026-08-01 HKT
发布时间：12:30 2026-08-01 HKT

日本向来是港人的热门旅游地点，甚至让有少人将去日本旅行戏称为「返乡下」。近日，有网民在社交平台发文，分享在日本旅游时观察到的「香港家族众生相」，并细数香港家庭在当地的5大常见特征。当中爸爸必做的1动作更引来大批网民爆笑，直呼「好有画面」、「亚洲地区老豆好似都系咁」，即看下文了解详情。

港人细数游日香港家族5大常见特征 爸爸必做1动作

近日，有网民在Threads以「喺日本成日见到嘅香港家族」为题发文，分享在日本观察到的香港家庭众生相。楼主表示，「爸爸」通常会背著黑色双肩背包，站在店门口或者走廊位置，默默低头玩手机；而「妈妈」则会在店内一边挑选商品，一边大声询问：「daddy呢个买唔买好啊？」同时会不断在WhatsApp发讯息给朋友和亲戚：「喂呢个你要唔要？」

与此同时，同行还有「著住mario或pokemon T恤嘅儿子」、「玩紧新扭蛋或者食紧软糖嘅女儿」，以及「企正系门口，双手捉住斜咩袋，批评紧和食嘅嫲嫲」。

网民爆笑：好有画面

帖文引起网民热议，不少人表示极有共鸣，「亚洲地区老豆好似都系永远企喺门口玩电话同埋孭背囊」、「久唔久先颚高个头叫个仔唔好周围走，然后继续揿电话」、「港式老母：『细佬，mami讲咗好多次唔买唔好搞人哋啲嘢呀』、『唔好乱行呀，要跟实mami/daddy架嘛』」、「细路扭计嘅时候，阿爸或者阿妈就会话：点解你一定要搞到个旅程咁唔开心㗎呢。」

也有网民爆笑直言「好有画面」，「讲到我plz del，我同个囡去咗第二间舖，队友仲喺第一间舖出面揿紧电话」、「香港家庭劲大声讲野，塞住条通道，老豆孭住个好大嘅背囊。」

图片及资料来源：Threads

文：Y

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