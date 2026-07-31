港人忧日后结婚无朋友到场 苦呻「一枱朋友都凑唔齐」 网民安慰：留返啲钱渡蜜月仲好

结婚是人生大事，自然希望邀请一众亲朋好友到场参与，共同见证并分享这份幸福。不过，近日有港人在社交平台上发文，担忧日后结婚无朋友到场，直言「第时应该会一枱朋友都凑唔齐。」帖文引起网民热议，原来不少网民都有类似忧虑，「我直头一枱都未必有」；也有网民坦言朋友贵精不贵多，安慰楼主道，「留返啲钱渡蜜月仲好」、「结婚唔系有几多人喺到，系最重要嘅人都喺到。」即看下文了解详情。

港人忧日后结婚无朋友到场 苦呻「一枱朋友都凑唔齐」

近日，有网民在Threads发文，苦呻成年后朋友愈来愈少，担心日后举办婚礼时场面冷清，「第时结婚我应该会一枱朋友都凑唔齐。」帖文意外引来大批网民回复，原来不少网民都有同样烦恼，「一枱算多㗎啦，我一位都应该唔会有」、「我好过你，勉强两枱，四个人一枱嘅话」、「咩一枱朋友，我已经觉得凑唔到兄弟团。」

网民安慰：留返啲钱渡蜜月仲好

面对楼主对未来的焦虑，不少网民贴心留言安慰，「咁咪好啰，要咁多人嚟做乜？𠮶啲『朋友』十几年之后有一半喺你身边已经偷笑。细搞是皇道，婚礼只系一日，留返啲钱渡蜜月或者做其他嘢」、「十零年后，你会发现个老婆先系你最重要嘅朋友」、「记得黄子华系剧集《My盛Lady》讲过，结婚唔系有几多人喺到，系最重要嘅人都喺到」、「朋友贵精不贵多。」

此外，也有不少过来人分享自身的婚礼经历，「我摆酒时，自己朋友都系得一枱，其余廿枱我都唔识嘅，自然有人帮你砌掂佢」、「当年我朋友都系咁，得一个老母，亲戚又冇乜，终于几位姊妹（包括我）坐主家席。有乜所谓啫，最紧要自己开心。」

图片及资料来源：Threads

文：Y