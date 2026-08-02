小红书热议香港养出「坏习惯」？出街食饭配冻饮/垃圾咁处理 网民：快，最紧要快！

两地文化与生活节奏的差异，往往会改变一个人的生活细节。近日，社交平台「小红书」有一则以「你在香港被逼出了什么坏习惯？」为题的帖文引起热烈讨论。许多内地网民纷纷列举在港生活或旅游后，在饮食、出行及处事上不知不觉养成种种「港式习惯」，如在用餐时饮冻饮、自携环保袋外出等，其中不少网民直言在香港生活养成一个重要习惯就是速度：「快！最紧要快！」

小红书热议香港养出「坏习惯」？开冷气+饮冻饮/垃圾要咁处理

早前，有小红书博主以「你在香港被逼出了什么坏习惯？」为题发文，随即吸引大批曾到访或在港生活的网民留言分享。在饮食习惯方面，不少网民坦言来港后彻底改变了饮食取向，变得热衷于「奶茶，冻柠茶，饮早茶，食蛋挞，菠萝包」等茶餐厅美食，甚至习惯在吃饭时配上饮品，甚至是冻饮，「外面吃饭的时候的饮料，以前很少喝甜」、「喝冷饮（冻饮）」。此外，有网民表示已经习惯香港公共场所的冷气温度偏低，「空调一定要23（度）以下穿外套」、「家里空调也开到16度」。

除了饮食，有网民分享日常出行习惯的改变。由于近年香港街头垃圾桶减少并全面推行减废，有网民表示养成将「垃圾装在自己口袋里」，直至遇到垃圾桶或带回家处理的习惯；而在环保政策下，零售商户派发塑胶购物袋必须收费，故此也养成「带环保袋出街」的意识。

网民笑言：快，最紧要快！

与此同时，不少网民认同在香港生活久了，走路步伐及说话快速会自然变快、凡事讲求效率，其核心原则就是「快，最紧要快」；出外时同时讲求社会秩序，强调「排队不要插队，做事不要影响他人」。有网民则幽默表示，现在只要在路上遇到阻碍，就会养成「对挡路的人翻白眼」的反射动作；或遇到不合理的对待时，变得「动不动就投诉」，但同时「也写过表扬信」，借此反映出香港生活节奏快讲求秩序的城市特征。

来源：小红书

文：LW