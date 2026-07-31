将军澳7-Eleven清早出现神秘长龙？只为入手1物 港人好奇「有咩派？」 网民妙答：一班热血的战士！

每逢潮流品牌开卖限量波鞋或玩具时，都会引来粉丝排只为入手限量商品，不过便利店7-Eleven大排长龙到底是所谓何事？有港人于今日清早（31日）发现将军澳天晋汇3期一间7-Eleven门外已有大批年轻人正在排队，好奇发问：「晨早有人门口排晒队有咩派？」有网民笑问：「咖啡定鱼蛋？」，也有网民妙答现场人士都是「一班热血的战士！」

将军澳7-Eleven清早出现神秘长龙？只为入手1物 港人好奇「有咩派？」

有港人于今日清早（31日）发现将军澳天晋汇3期一间7-Eleven门外已有大批年轻人正在排队，好奇发问：「晨早有人门口排晒队有咩派？」有不少网民妙答楼主，「咖啡定鱼蛋？」、「一班热血的战士！」、「佢哋几点开始排？好犀利」；也有网友指出其实正在排队入手陀螺，同时感叹年轻真好，「年青真好，有暑假」、「咁多后生仔排队，9成系买陀螺啦」。

原来继启德之后，将军澳7-Eleven精品概念店于今天开幕，官方于早上7:00现货限量及原价发售BEYBLADE X系列，包括UX-20荣耀战神LF、BX-50随机陀螺Vol.11、CX-18随机陀螺系列 腕龙鞭撃（随机1款），故此吸引大批年轻人前往入手。官方为表公平，提前派筹予现场人士凭筹号进内购买，每位顾客每日限购爆旋陀螺X产品1件。有现场排队人士于网上平台大赞官方派筹安排好，「啲店员仲要好好态度」、「其实派筹真系好简单，数够货派筹唔会白派」。

「爆旋陀螺」为90及千禧世代的经典玩具，近期全城再度掀起热潮，每逢开卖陀螺都引来大批人潮前往入手心头好，以加强自己的对战装备。在外的公园或街头空地，不难发现大人细路一同围著「战斗盘」一决高下。

$7自携容器斟思乐冰

将军澳7-Eleven精品概念店结合「潮玩、收藏、美食」三个元素，首度加Pokémon 集换式卡牌（PTCG）主题，特设卡牌打卡墙、50cm 超大尺寸船长皮卡丘模型。同时，现场亦有宝可梦「朱紫太晶庆典 ex」、「超级进化梦想」 及「超级进化欢天喜地伊布」等热门卡包出售。为庆祝将军澳概念店开幕，由即日起至8月4日推出思乐冰思乐冰狂欢活动，只要自携任何8吋x8吋以内的容器前往将军澳概念店，就可以$7狂斟思乐冰1次，供应期为每日上午10:00至下午6:00。

此外，门市设有7CAFÉ及7仔食档，由即日起至8月11日推出限时优惠，包括$11的7CAFÉ香浓即磨咖啡、$11烧卖或鱼蛋（10粒）、$11鱼蓉烧卖（5粒）配鱼蛋（5粒）以及$10份叉烧包（2件）或奶皇包（2件）或肠粉、粉果（2件）或珍珠鸡（2件）。

7-Eleven精品概念店（将军澳店）

地址：将军澳至善街19号天晋汇3期地下G08及G08A号舖

营业时间：24小时

文：RY

资料及图片来源：7-Eleven、西贡将军澳讨论区、Threads