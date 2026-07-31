百佳自家品牌新升级！厨纸/鸡蛋/虎虾$6.5起 超市增设免费试食 1招换$20优惠券

百佳超级市场旗下自家品牌「SELECT 佳之选」迎来全面大升级！即日起，品牌强势推出多个优惠活动回馈顾客，不仅可于指定门市免费试食，易赏钱会员更可参与一连7日的限时抢购，以低至64折扫走厨纸、鸡蛋、虎虾；购物满指定金额更可储印花免费换领$20电子优惠券，全方位帮消费者精明悭家！

百佳「佳之选」新升级 超市设免费试食 厨纸/鸡蛋/虎虾一连七日$6.5起

百佳「SELECT 佳之选」新升级 超市设免费试食 厨纸/鸡蛋/虎虾一连七日$6.5起

为了让大众亲身体验「SELECT 佳之选」的高性价比品质，百佳超级市场精选多款自家品牌食品，如咸蛋黄方块酥、香葱薄脆、无花果核桃酸种吐司等，于7月31日、8月1及2日、8月7至9日、8月14至16日，在全港20间指定分店举办周末免费试食活动。

百佳一连7日低至64折 厨纸/鸡蛋/虎虾$6.5起

百佳一连7日低至64折 厨纸/鸡蛋/虎虾$6.5起

于7月31日至8月6日期间，百佳超级市场更为易赏钱会员带来一连7日的「日日惊喜价」限时抢购，优惠低至64折，当中焦点必抢$9吞拿鱼、$21泰国新鲜啡蛋、$24急冻去壳虎虾、$13/2排厨房万用纸等，绝对是以最平民价钱扫尽优质好物的时机。

储电子印花换$20百佳优惠券

储电子印花换$20百佳优惠券

推广期间的超级市场优惠可谓一浪接一浪，易赏钱会员还可参与电子印花奖赏计划。顾客只需购买指定自家品牌产品满$50，即可轻松赚取一个电子印花，储齐5个便能免费换领$20门市电子优惠券，帮补日常开支。此外，买满$100的顾客更能以$1极速加购限量版夏日环保袋，鼓励绿色生活。

资料来源：香港百佳超级市场 PARKnSHOP Supermarket HK