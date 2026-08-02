智友医社同行计划2026｜每月$150支援认知障碍长者 3类人免费申请 全港41地区中心适用

智友医社同行计划｜随著人口老化，长者患上认知障碍症的情况日益普遍。为此，医务衞生局联同医院管理局及社会福利署推出「智友医社同行」计划，为患有轻度或中度认知障碍症的长者及其照顾者提供适切支援，以减轻照顾压力并改善长者生活质素。

智友医社同行计划 每月$150支援认知障碍长者 3类人可豁免收费

智友医社同行计划 每月$150支援认知障碍长者 3类人可豁免收费

「智友医社同行」计划对象主要为年满60岁或以上、经由医管局转介并判定为轻度或中度认知障碍患者；同时亦涵盖怀疑出现早期症状的长者地区中心会员。目前，有关服务网络已覆盖医管局辖下全部7个联网，以及遍布全港的41间长者地区中心。

专业人士助长者改善认知/增强自理

长者地区中心会与医管局紧密协作，为受惠长者制定专属的护理计划。活动内容涵盖提升认知与自理能力、改善身体机能及训练社交技巧等。此外，计划亦兼顾护老者的身心需求，提供压力管理培训、教授日常照顾技巧及成立家属支援小组，全面关顾双方的实际需要。

每月标准收费$150 3大类别长者可获豁免

「智友医社同行」计划的基本服务收费定为每月$150。不过，符合以下三项资格之一的长者，均可获得费用豁免：

正领取「综合社会保障援助」； 正领取「长者生活津贴」；或 获公立医院及诊所医疗费用减免（不包括获得一次性减免的人士）。

如何申请智友医社同行计划？

有意参与及符合资格的人士可透过两个主要途径办理手续。如果长者已经在医管局辖下的老人科或老人精神科接受覆诊并获确诊，可直接向主诊医生了解详情；若长者属于怀疑出现早期征状的长者地区中心会员，则可以向就属地区的长者地区中心查询具体的申请事宜。

资料来源：社会福利署