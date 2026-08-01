慈山寺笋工？佛法辅导中心招聘活动干事 文书/支援活动+16天大假 求职港人：可以洗涤心灵啊！

相信每个打工仔心目中都有一份理想工作。近日，一位港人于网上求职平台搜寻本地NGO（非政府组织）职位时，意外发现慈山寺的佛法辅导中心正招聘「活动干事」，邀请有志藉佛法辅导服务、教育活动及关爱社会人士加入，笑言「见到份dream job」：「可以洗涤心灵啊！」

慈山寺佛法辅导中心招聘活动干事 求职港人：可以洗涤心灵啊！

工作于人生中占有一大比重，能够找到一份适合自己的理想工作是美好的事情。近日，有港人于网上求职平台搜寻NGO（非政府组织）工作时，发现一份「dream job」，表示：「可以洗涤心灵啊！」。从招聘广告可见，原来慈山寺辖下的佛法辅导中心正招聘活动干事，主力协助辅导工作、心灵健康活动，同时负责电话咨询服务、中心活动支援、协助推行中心活动，以及兼顾文书及数据整理工作。

职位要求求职者具本地认可大学程度或同等学历，优良中、英文口语及书写能力，积极主动与独立处事能力，具绘图、平面设计软件及管理社交媒体经验者优先。雇员福利包括有薪年假16天、医疗、人寿及意外保险与在职培训。工作地点并非位于大埔的慈山寺，而是筲箕湾的辅导中心。

对于藉佛法辅导有需要人士，曾为受助者的网民表示工作有意义，「我系受助者，依份工人工唔清楚，但肯定系好有意义」、「呢份工个理念真系好好，祝你顺利呀！」不过，有人称此招聘广告不时出现，「呢份工已经半年内第二次」、「长期请人」；也有人认为工作难免会出现人事复杂的情况，「好多宗教相信系ok，但加入工作或做义工系另一回事」、「只要系份工，就要分好边啲要上心、边啲唔好上心」。

结合佛法与专业辅导中心

慈山寺佛法心灵辅导中心，为香港首间结合佛法与专业辅导的中心，以佛法智慧启迪专业辅导，协助徬徨或受困扰人士，舒缓情绪压力、提升正面力量、学习解难方法，以智慧抉择未来人生的方向。中心提供个人佛法心灵辅导服务，同时设有心灵健康工作坊及专业培训课程，以及设有「社区心灵关顾服务」，计划包括医院服务、长者服务、共融服务、更生及院护服务等。

文:RY

资料及图片来源:网上招聘平台、Threads