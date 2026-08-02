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「这道门的意义何在？」小红书网民质疑香港山边铁闸形同虚设 意外引发1思辩......

生活百科
更新时间：10:30 2026-08-02 HKT
发布时间：10:30 2026-08-02 HKT

公共空间的设施设计，往往隐藏多方面的功能，背后的考量有时也会引起民众的好奇。近日，有内地社交平台网民在香港山边发现一道未能完全阻挡通道的铁闸，事主对此感到十分不解，发文求问「意义何在」。帖文随即在网络上引起关注。

香港山边铁闸引小红书网民质疑 无遮无掩「意义何在」 

有内地社交平台网民在香港山边发现一道未能完全阻挡通道的铁闸，对此感到十分不解。 （小红书图片）
有内地社交平台网民在香港山边发现一道未能完全阻挡通道的铁闸，对此感到十分不解。 （小红书图片）

有网民在内地社交平台「小红书」上，发布了一张在香港山边拍摄的相片。相片中心为一条建于斜坡旁、通往上方的户外混凝土楼梯。引人注目的是在楼梯的起点处，设置了一扇矮小的金属闸门，而闸门旁边却无遮无掩，有足够空间可让人轻易绕过。

事主在行经该处时，留意到这道看似无法发挥实际物理阻挡作用的铁闸，并对此设计感到相当困惑，因此在帖文中直接提问：「在香港 敢问大家 这道门的意义何在？求解答」。根据相片显示，该金属闸门虽然被锁上，但仅仅挡住了楼梯入口的前方部分，右半部完全呈开放状态。不过，闸门上挂有一个清晰的绿底红框标示牌，写著：「此通道只供斜坡维修之用」。

引网民思辩 「防君子不防小人」

帖文发布后，随即引发大量网民的热烈回应与转发。针对事主「意义何在」的疑问，绝大多数网民认为该设计的重点在于「守规」，并指出这是一种「没有物理性防御，但有法理性防御」的管理手段，旨在「防君子，不防小人！」

许多网民指出，这道门与告示牌构成了一个法律符号，明确表示该处为护理及维修人员的专用通道。设立闸门是为了「防止有人说，又没告示我怎么知道不行」。有留言强调：「因为在法律上你不是授权人员，故意跨越了那道门的限制进去限制范围，后面的责任就属于你自己了」。网民普遍认同这是一种责任厘清的机制，警告大众「就是告诉你别进去，不然有什么意外和法律问题你就自己承担」，若有人明知故犯，便是「自己主动钻进去的 自行承担后果」。

道德与法理防御 「文明人自觉守法」

不少网民亦从道德层面探讨，直言「一般看得懂字的人看到不会特别有疑问」。有人感叹：「即使只用一根绳子，文明人面对不该进入的就不会进入」，强调「文明人自觉守法，野蛮人明知故犯！」。为了佐证守规的重要性，更有网民分享了真实见闻：曾在过海关时，看见一位女士无视排队动线，自信地拉开拦阻的绳子闯入关闭中的自助通道，结果因前方闸门紧闭而「被关在中间」进退不得，借此说明无视警示的尴尬下场。

最后，有部分网民认为，这种以告示为主的管理方式「在香港是警告有效的方法」，折射出社会对法治精神与个人责任的重视。


图片来源：小红书

 

 

 

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