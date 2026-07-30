旧公屋单位住户迁出即封气窗 街坊叹「有啲唔惯」 网民意见两极：空气流通差VS封咗安全啲

香港公共屋邨经历逾70年的演变，至今已发展出多种楼宇设计。最近，有居住于楼龄逾50年的旧公共屋邨街坊发文，指同层邻居迁出后，该单位的气窗随即被封上，以符合《消防安全（建筑物）条例》要求。对于旧式公屋气窗需进行围封工程，不少住户及网民意见不一，有人认为此举会影响单位空气流通；有人则认为安全为上，「封咗安全啲」。详情即看下文！

旧式公屋住户迁出即封气窗 街坊叹「有啲唔惯」

有公屋住户日前于社交平台发文，指现时居住的屋邨为「半世纪楼龄公屋」，适逢邻近单位有住户迁出，目击该单位「开始封走廊窗」，对此表示感不习惯之余，亦有感屋邨「年时已高」，坦言「几时先拆？」据楼主提供的照片所见，该单位位于大门旁高处的气窗已不复见，改以白色木板围封。

对于气窗围封，不少居民的意见两极，有人批评气窗被封后「空气流通会差啲」、「封了冇空气入屋」；亦有网民表示赞同，「封咗就比较静」、「封左安全好多」、「一定要封，否则会俾陌生人伸手入屋周围摸」。

房署实施走廊百叶气窗围封工程 涉53条公共屋邨

有网民误以为气窗被封为租户决定，而事实上，此为房署的最新政策。房署早于2024年下旬宣布，因应《消防安全（建筑物）条例》（第572章）的规定，需为面向走廊的百叶窗（气窗）进行围封工程。凡于1987年或之前落成的公屋单位，都设有此类气窗，有关方面认为，面向走廊的百叶窗（气窗）未能有效阻止烟雾或火陷，令旧式公屋的公共走廊与逃生楼梯没有分隔，因而需要进行围封。工程涉及53条公共屋邨约240座楼宇，受影响单位有13.6万个。

葵涌西区议员黄俊扬指，每户的气窗进行围封工程需时3日，在一般情况下，工程并不需要进入住户单位内进行。

文：TF

资料及图片来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组@facebook、政府新闻处、黄俊扬@facebook、星岛图片库