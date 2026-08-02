Google忘记密码+遗失手机救星！自拍影片验证身份 简单4步设定经加密保护 分阶段陆续开放功能

Google帐户连结了电邮、云端文件、相簿等重要资讯及功能，万一忘记密码或遗失手机导致无法登入时，相信都颇为麻烦。Google为了确保大家能随时安全存取个人帐户及资料，近日推出「自拍影片」的全新登入方式，方便用户于帐户不小心被锁定或身边没有常用的手机或电脑时，仍能登入帐户的新方式！

Google忘记密码+遗失手机救星！自拍影片验证身份 简单4步设定经加密保护

Google早前推出全新帐号验证方式，用户只需预先录制一段自拍影片，日后忘记密码或遗失手机时，可凭影片核实身份重新登入帐号。此功能已于「g.co/signin-selfie」页面，陆续向部分合资格用户推出。Google特别提醒用户必须于帐号未被锁定前完成设定，否则一进入帐号复原程序，将无法新增自拍影片功能。

录好的自拍影片会经过「储存时加密」保护，这表示即使在未使用的状态下，影片依然能获得安全的储存防护。如果未来遇到无法登入的情况，只要再拍一段自拍影片就能重新登入帐户。当大家使用自拍影片登入时，Google会采用多层安全防护，来防止恶意人士利用深伪技术冒充你的身分。系统会将当下拍摄的影片与已储存的自拍影片进行比对，并要求你做出简单的动作，证明这是一段即时录制的影片，同时会运用标准的安全防护机制，来侦测并协助阻挡任何可疑的登入尝试。

设定及提交自拍影片：

用户透过手机Google App，点击右上角的人像，选择「管理你的Google帐户」 选择「安全性与登入」一项 进入页面后往下拉到「您可以新增更多登入选项」选项，点击「自拍影片」 按「继续」并勾选「允许」，再按照指片步骤开始录制影片，对准圆形框架按指示转动头部便设定完毕

分阶段陆续开放功能

功能目前采逐步开放模式，并非所有用户即时可见选项。Google Workspace 帐号、儿童帐号，以及已加入「Advanced Protection Program」（进阶保护计划）帐号，现阶段均不支援Selfie video功能。用户提交自拍影片，以便登入帐户或存取额外服务或功能时，可选择是否允许Google将影片或相关资料用于开发或改良脸部辨识、年龄推测，以及其他可能采用身体特征或动作的验证方法，日后可随时撤销这项权限。

文：RY

资料及图片来源：Google