Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google忘记密码+遗失手机救星！自拍影片验证身份 简单4步设定经加密保护 分阶段陆续开放功能

生活百科
更新时间：11:15 2026-08-02 HKT
发布时间：11:15 2026-08-02 HKT

Google帐户连结了电邮、云端文件、相簿等重要资讯及功能，万一忘记密码或遗失手机导致无法登入时，相信都颇为麻烦。Google为了确保大家能随时安全存取个人帐户及资料，近日推出「自拍影片」的全新登入方式，方便用户于帐户不小心被锁定或身边没有常用的手机或电脑时，仍能登入帐户的新方式！

Google忘记密码+遗失手机救星！自拍影片验证身份 简单4步设定经加密保护

Google早前推出全新帐号验证方式，用户只需预先录制一段自拍影片，日后忘记密码或遗失手机时，可凭影片核实身份重新登入帐号。此功能已于「g.co/signin-selfie」页面，陆续向部分合资格用户推出。Google特别提醒用户必须于帐号未被锁定前完成设定，否则一进入帐号复原程序，将无法新增自拍影片功能。

录好的自拍影片会经过「储存时加密」保护，这表示即使在未使用的状态下，影片依然能获得安全的储存防护。如果未来遇到无法登入的情况，只要再拍一段自拍影片就能重新登入帐户。当大家使用自拍影片登入时，Google会采用多层安全防护，来防止恶意人士利用深伪技术冒充你的身分。系统会将当下拍摄的影片与已储存的自拍影片进行比对，并要求你做出简单的动作，证明这是一段即时录制的影片，同时会运用标准的安全防护机制，来侦测并协助阻挡任何可疑的登入尝试。

设定及提交自拍影片：

  1. 用户透过手机Google App，点击右上角的人像，选择「管理你的Google帐户」
  2. 选择「安全性与登入」一项
  3. 进入页面后往下拉到「您可以新增更多登入选项」选项，点击「自拍影片」
  4. 按「继续」并勾选「允许」，再按照指片步骤开始录制影片，对准圆形框架按指示转动头部便设定完毕

分阶段陆续开放功能

功能目前采逐步开放模式，并非所有用户即时可见选项。Google Workspace 帐号、儿童帐号，以及已加入「Advanced Protection Program」（进阶保护计划）帐号，现阶段均不支援Selfie video功能。用户提交自拍影片，以便登入帐户或存取额外服务或功能时，可选择是否允许Google将影片或相关资料用于开发或改良脸部辨识、年龄推测，以及其他可能采用身体特征或动作的验证方法，日后可随时撤销这项权限。

文：RY
资料及图片来源：Google

延伸阅读：内地收香港电话无听都要收漫游费用？港人惊觉原来做错1步 网民提醒：好多人中招！

 

 

 

最Hit
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
5小时前
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
影视圈
15小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
周星驰胞姊周文姬激罕现身 代弟出席《少林足球》师兄弟聚会 被封星爷最信赖女人
周星驰胞姊周文姬激罕现身 代弟出席《少林足球》师兄弟聚会 被封星爷最信赖女人
影视圈
3小时前
尖沙咀伤人│胜和「左口」自首 涉谋杀被捕 累计10人落网
尖沙咀酒吧血案│胜和头目「左口」被捕 累计10人落网
突发
12分钟前
星岛申诉王 | 港女抱怨母灵堂上直呼全名犯大忌 专家拆解丧礼5大禁忌
申诉热话
3小时前
梁咏琪「学霸」女儿祈淑菲精通三文四语 身高到达爸爸耳边拥一双长腿 GiGi不反对囡囡入行
梁咏琪「学霸」女儿祈淑菲精通三文四语 身高到达爸爸耳边拥一双长腿 GiGi不反对囡囡入行
影视圈
12小时前
六合彩︱头奖800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小时前
游日香港家族众生相？港人细数5大常见经典特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
游日香港家族众生相？港人列5大常见特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
生活百科
23小时前
救援人员展开搜救。
大埔大美督三项铁人赛 男子疑遇溺失踪 水警消防搜救
突发
1小时前