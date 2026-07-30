嘟八达通拎回赠！消费满$100即赚$3现金奖赏 简单2步领取教学

八达通优惠｜八达通作为香港最普及的电子支付工具，覆盖全港公共交通及大小零售餐饮商户，并定期推出各种丰富的奖赏回赠。为鼓励市民于本地消费，八达通近日推出全新的「八达通・好赏里」活动，用户只需于指定参与商户单一消费满$100，即可轻松赚取$3现金回赠。

八达通消费满$100即赚$3回赠 简单2步领取教学

八达通消费满$100即赚$3回赠 简单2步领取教学

在日常生活中，无论是购买日用品还是外出就餐，电子支付已经成为不可或缺的一部分。即日起至10月31日，用户只需将八达通绑定至「嘟嘟赏」并完成活动登记，并前往任何一间参与带有「八达通・好赏里」标志的商户门市，以已成功连结的八达通于新型八达通读卡机上完成单笔满$100或以上的交易，即可自动符合赚取$3奖赏的资格。

iPhone、Apple Watch及Android版手机八达通的用户在完成合资格交易后的7天内，$3现金回赠将会自动发放并存入至该合资格的手机八达通账户内，用户全程无需进行任何手动拍卡或领取动作。而实体八达通卡，以及使用Smart Octopus in Samsung Pay和Huawei Pay八达通的用户，则可以透过八达通App根据系统指示获取奖赏。

手机八达通／实体卡都适用

针对不同类型的八达通使用者，是次活动设有以下两种独立的领取奖赏途径：

手机八达通（适用于使用iPhone、Apple Watch及Android版） 在完成合资格交易后的7天内，$3现金回赠将会自动发放并存入至该合资格的手机八达通账户内。 用户全程无需进行任何手动拍卡或领取动作，体验极致便捷。

实体卡及其他流动支付 开启并登入八达通App 在首页的「快捷功能」中点击「全部功能」 向下滑动至「我的八达通」区域并点选「领取奖赏/退款」 最后点选「领取」按钮，并根据指示完成增值程序即可获取奖赏



「八达通・好赏里」优惠

优惠期限： 即日起至10月21日

优惠详情：推广登记名额上限为100,000个；回赠奖赏为$3增值额，推广期内每位嘟嘟赏会员最多可获3次回赠奖赏。

资料来源：八达通 Octopus