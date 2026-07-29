熊本Aeon Mall地震后爆炸 场内猫Cafe 25只猫咪受困 官方一日后传喜讯：已全数获救

日本熊本县在昨日（28日）遭遇7.1级强烈地震，位于嘉岛町的「永旺熊本购物中心」（Aeon Mall Kumamoto）其后发生猛烈爆炸与严重倒塌事故。当时，位于商场一楼的宠物咖啡厅「Cat Café MOFF」内一度有25只猫咪被困，事件引起网络及社会大众的高度关注。

熊本县7.1级地震后Aeon Mall爆炸 场内25只受困猫咪全数获救

综合「Cat Café MOFF」官方释出的最新消息，因店舖位处商场一楼而未受爆炸直接波及。官方于今日（29日）清晨曾发出声明，指25只猫咪仍滞留商场内等待救援，随后再以速报形式证实，在救援团队的协调与协助下，公司经理已亲自进入商场内部，成功将全数猫咪安全救出。

MOFF官方透露现场环境一度相当危急，专业人员在抵达现场后，逐一为获救猫咪检查身体状况及提供后续护理。公告中亦特别向消防局、警务人员及商场相关单位致谢，感谢他们在必须优先抢救人命的艰难环境下，依然全力保障猫咪的生命安全，同时对社会各界的慰问与支持表达谢意。

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事件的最新进展引起网民热议，不少人留言对结果感到安心。有网民表示对于猫咪平安无事感到十分欣慰；亦有曾光顾该店的顾客分享，以往到访商场时常在该咖啡厅与猫咪互动，「每次去那里，我和先生都会去咖啡馆坐坐，被猫咪们的可爱举动抚慰心灵」。此外，许多网民对参与救援的人员表达感激，认为「猫也是生命」，并期盼猫咪能够接受详细的健康检查及获得零食作奖励，以安抚经历灾难后的受惊情绪。

资料来源：moff_official_