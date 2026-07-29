公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…

公屋空间有限，不少住户都会发挥创意进行空间改造。近日，有本地家居维修服务平台在网上分享，得知有长者将公屋单位的厕所木门改为折门，而为了日后退租时能「还原」交回房署，于是将木门变成层板，保留木门之余又可以增加置物空间，直言「佩服长者的心思」。有网民提醒，如长者有需要改装家居可以向房屋署查询及申请，即看下文了解详情！

公屋长者厕所改装折门 原有木门变身1物：「佩服长者的心思」

有家居维修服务平台于社交平台分享，有公屋长者住户巧妙解决公屋装修还原问题。据帖文指，有公屋长者住户将厕所木门改成折门，但考虑到公屋退租时，必须向房屋署交还原装配置，因此必须保留原有的木门。于是，住户将木门变成层板，安装于厕所天花板下方并作为置物之用，对此坦言「佩服长者的心思」。

帖文发布后，随即引起不少公屋住户及网民的关注。许多人对长者「折门悭位，感觉空间多了」的实用改动表示认同。与此同时，有网民分享，如长者住户有需要，可以尝试向屋邨办事署申请改装，「其实长者可申请房署厕所木门改折叠（叠）胶门，系免费的，木门房署自行收走」，无需苦恼如何安置原有的木门。

公屋装修受规管 房委会助有需要人士改装单位

翻查资料，房委会曾于社交平台分享会为公屋单位长者或有特别需要的住户进行单位调适工程，并会负担所涉及的工程费用，以提供合适环境方便生活起居。例如在可行情况下扩阔门口并设置斜道、拆除浴缸改为淋浴间、改装浴室趟门、扩阔浴室门口及移除石壆、在浴室加设扶手、加高地台及按特殊需要加装墙身插苏等。合资格的公屋住户可向所属屋邨办事处提出申请。

公屋住户有需要改装单位时要留意，由于公屋装修受房屋署《公屋装修指引》规管，单位内的固定装置分为甲、乙、丙三类，每类设不同改动限制。以厕所门为例，属于非隔火门，即乙类固定装置，改动时需要向房屋署提交申请并获批准，租户亦须负上日后维修及更换责任。此外，未经批准之改动需由租户或房屋署（向租户收取有关费用）还原，更换厕所木板门费用为$1,600。

来源：小修缮，大意义@Facebook、房屋署、房委会 - 公屋人情风貌 Housing Authority - Public Housing Vistas

文：LW