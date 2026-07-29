香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一

旅客在机场等候行李往往充满漫长的焦虑与不安。日前，有市民在返港入境香港国际机场时，发现行李认领处的屏幕出现了小改动，虽然只是微不足道的细节，但却令他感到贴心：「令我好自豪叫呢个城市（做）『家』。」引起网上热议，有不少网民大赞机场营运「效率极高快靓正。」

香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思

有港人在社交平台上分享日前乘飞机返港，在香港机场等候行李时，发现行李认领处的屏幕近期新增了显示行李输送进度的「百分比」。

让等候行李的旅客能更直观地了解运送进度。令事主留下深刻印象，不禁大赞「每返一次香港，机场都有啲可能微不足道嘅小改进，而令我好自豪叫呢个城市（做）『家』。」。

事缘，有港人在社交平台上分享日前乘飞机返港，在香港机场等候行李时，发现行李认领处的屏幕除了会显示即时状况，如行李车运输中或陆续送达，以及总件数外，近期还新增了显示行李输送进度的「百分比」的细节，让等候行李的旅客能更直观地了解运送进度。令事主留下深刻印象，不禁大赞「每返一次香港，机场都有啲可能微不足道嘅小改进，而令我好自豪叫呢个城市（做）『家』。」。

网民：香港人效率世一

帖文引起网上热议，获不少网民盛赞贴心：「（百分比）令大家无咁焦虑，尤其是有时行李会分批出，好惊甩漏」、「呢个系有用同进步嘅做法。佢最大嘅功能系话畀啲客知，在接近100%都仲未见到自己件行李𠮶阵可以及早揾清楚同有无睇漏，如果到100%都见唔到，可以及早求助。被人攞咗又好，行李出错又好，及早发现都系好事」、「香港人看到数字非常安心」、「可以抚平大家心急嘅心情」、「前几日望住个 mon 都觉得好犀利。仲要一条带处理几班机嘅行李。」

有网民分享自己曾填问卷反映相关建议，对意见获采纳感到惊喜：「估唔到会见到佢加。」亦有人大赞机场营运「效率极高快靓正」、「效率嚟讲，香港人真系世一」、「终于见到香港人赞香港」、「去过其他机场就会知香港机场真心做得好掂，效率极高快靓正」、「有留意到！作为乘客，觉得机场系有心机做嘅，我每次去个洗手间都觉得世一。」

资料来源：Threads；图片来源：星岛

文：M