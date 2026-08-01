Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…

生活百科
更新时间：11:00 2026-08-01 HKT
发布时间：11:00 2026-08-01 HKT

不少人日常都会使用保温杯，但原来清洗保温杯都有一套安全指引？日本保温杯品牌「象印株式会社」早前于官方网站分享「保温杯的正确清洁方式」，教授清洁保温杯的4个步骤，有效防止滋生霉菌或积聚茶垢，如错误清洁随时会破坏瓶身，更建议大家可使用1类漂白剂去除顽固污渍，即睇下文了解！

日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌

保温杯或保温瓶都是大家平日常使用的物品，不过如果用错方法清洁或错误盛载不适合饮料的话，随时会破坏瓶身或内胆，影响其保温、保冷效能或容易残留异味或污垢。日本保温杯品牌「象印株式会社」曾于官方网站指出，保温瓶可盛载水、茶以及咖啡饮品，惟盐份高的饮品，如味增汤、炭酸饮品、牛奶或果汁等并不适合使用保温瓶保存，可能会导致生锈或令到保温、保冷的功能变差，甚至损坏保温杯零件。

日本象印提醒，用家切勿使用钢丝刷或有研磨剂的海绵清洗，此做法会刮花瓶身内胆及破坏涂层，令污垢及异味更易残留。不适用于洗碗机的款式要避免放入洗碗机，高温或高水压清洗可能会导致外层涂漆剥落、水份渗入零件内部或瓶身变形等问题。此外，清洗时切勿用「氯系漂白剂」，否则会腐蚀金属内胆及栓盖的弹簧，导致生锈或穿孔。象印同时教授安全洗杯方法4步骤，以免大家用错方法清洁，破坏瓶身及其效能。

4步安全清洁保温瓶：

  1. 先用清水冲洗：保温瓶内的饮料喝完后，尽快用清水冲洗，即可防止异味残留与色素沉淀
  2. 拆解零件清洗：将杯盖、栓盖及密封胶圈彻底拆下，再个别独立冲洗
  3. 使用中性清洁剂：将中性洗洁精挤在软海绵或长柄杯刷上，刷洗瓶身本体和各个配件
  4. 倒转晾干：用清水将洗洁精彻底冲走后，倒转晾转瓶身

去除顽垢建议可用1类漂白剂

如想定期去除顽固污垢，大家可能会想到使用小梳打或柠檬酸一类的清洁方法。虽然小梳打有助去除茶垢、咖啡渍或残留异味，但小苏打具有研磨效果，故此象印并不推荐使用小苏打进行保温瓶的保养。至于柠檬酸适合用于去除保温瓶上附著的斑点状生锈、粗糙感和残留异味，只要将柠檬酸溶解于温水中（以500ml的温水加入1茶匙份量为例），倒入保温瓶中静置约3小时后再倒掉柠檬酸水，并用清水冲洗干净。如有柠檬酸水残留在保温瓶内会导致生锈，因此定必要彻底清水彻底冲洗干净。

如果略嫌准备柠檬酸麻烦，象印推荐使用适用于保温瓶的「氧系漂白剂」作每月一次的清洁，只要将氧系漂白剂加入装有温水的保温瓶并静置，就能去除茶垢、异味、霉斑等，品牌亦有推出专为清洗保温瓶「Pika Bottle」的氧系粉末清洗剂。

文:RY

资料及图片来源:象印マホービン株式会社

延伸阅读：浴室宝正确用法！用错随时变霉菌温床？日专家教路暖风/换气切换秘诀+4大快速干衣技巧

 

 

 

最Hit
何文田考车场外现「睇水员」 助考生拦车管理交通、事后收利是 运输署：如违规交执法部门
考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门
社会
4小时前
中国移动、中国电讯及中国联通内地三大电讯商发通告 8‧1开始手机号卡仅限官方办理。法新社
内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理
即时中国
14小时前
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
影视圈
14小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-31 11:23 HKT
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢 以为林敏聪只系咸湿佬 一幕戏改观赞绝顶聪明
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏聪只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
影视圈
2小时前
LISA 无惧红雨赴车公庙还神 相隔半年再低调访港 粉丝靠「分趾鞋」认出偶像丨独家
LISA 无惧红雨赴车公庙还神 相隔半年再低调访港 粉丝靠「分趾鞋」认出偶像丨独家
影视圈
13小时前
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分。
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分
影视圈
18小时前
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
影视圈
2026-07-31 09:00 HKT
恐怖婆媳纠纷｜37岁美华裔女捅杀79岁奶奶245刀 验尸官：死者几乎被肢解
即时国际
8小时前
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
家居装修
5小时前