油塘街坊斥对面楼单位24小时长开厨房灯+窗口挂平底锅：「影响人家」 网民狠批：关你乜事

不同家居各有不同风格的装饰与陈设。不过，最近有油塘街坊在社交平台发文，称对面的楼宇有住户「24小时长开厨房灯」，且将平底锅挂在窗口，认为对方此举「影响人家」，更呼吁街坊网民「见字将煎pan除下」。帖文随即惹来网民抨击：「关你乜事？你会唔会管太多？」详情即看下文！

油塘街坊投诉对面楼单位 厨房灯长开兼窗口挂平底锅：「影响人家」

最近，有油塘街坊于社交平台发文，指对面楼宇有住户「全天候24小时都开著厨房灯」，又称发现此情况已持续大半年。除了指控该住户的厨房长期开灯，楼主又指对方将「煎pan」（平底锅）挂于窗口，「向住对面楼大部分人家」。

楼主形容，对方开灯情况不分昼夜，「日光日白，打风落雨九号风球都著住厨房灯」，指家人深夜「望向对面」，众多单位都已关灯休息，惟该户却仍亮著灯，加上窗挂「煎pan」，令其家人感到「分外诡异」。文末更呼吁该名街坊「见字将煎pan除下」，「不要影响人家就功德无量」。

网民群起狠批：长开灯都要你管？

虽然现时帖文已被删除，惟仍有网民转发帖文并引起讨论，有人批评「关你乜事」，「好简单，你5（唔）望就冇事」、「长开灯都要你管，癫」、「日日mon（监视）住人地（哋）厨房」、「我之前个单位，隔篱邻居就系咁，打去投诉我屋内有人开灯，居然受理。」此外，有不少网民称有长开灯的习惯，并道出原因，「我都长开厨房灯 因为怕左啲曱甴」、「我厕所灯都系开足24咁多年」、「我屋企个厨房灯都系长开，有咩问题？」

文：TF

资料及图片来源：家@油塘@Facebook、Threads