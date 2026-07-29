元朗养殖场招聘蘑菇采摘员！无学历要求+冷气房工作 网民笑言：皮克敏玩家出发！

香港本地农业及制造业的特殊职位招聘不时引起热议。近日，有位于元朗区的本地养殖场公开招聘「蘑菇采摘员」，不设学历门槛，主要职责是在冷气菇房内照顾及采摘有机蘑菇，底薪连奖金月入最高可达$2万，随即吸引不少网民关注及讨论，有网民更笑言拥有网上游戏「皮克敏」经验的玩家或可获优先考虑，「打开菇既（嘅）皮友出发喇」。

元朗养殖场招聘蘑菇采摘员！无学历要求+冷气房工作 月入可达$2万？

根据招聘网站显示，该职位为位于元朗区一个蘑菇供应商及养殖场的「蘑菇采摘员」，主要职责是负责于冷气菇房内照顾及采摘有机蘑菇。其招聘条件及要求相对「亲民」，列明无需学历要求，只需具备「一般粤语、一般普通话」及「懂读写中文」的能力即可。同时，招聘广告强调应征者必须「勤奋、愿意学习、具团队合作精神」，并特别注明该工作「需体力劳动」。

至于薪酬与工时方面，职位底薪连奖金约港币$10,000至$20,000不等，具体收入则需视乎蘑菇出产数量而定。员工每星期工作6天，每天工作8小时，上班时间为上午8时至下午5时，并会安排轮休。此外，公司亦提供酌情性花红、在职培训、膳食津贴及晋升机会等员工福利。

过来人分享经验 网民笑言：打开菇嘅皮友出发喇

这类本地有机种植业的招聘在求职市场上相对少见，加上标榜在「冷气菇房」内工作，引起网上热议。有曾任职类似岗位的网民分享实际的工作强度，「喺澳洲摘过，摘系好轻松，换𠮶旧木糠搬X到你傻」、「只可以讲，要接受到阵臭味，仲臭X过屎同埋一定有蛇虫鼠蚁」。有网民则由职位联想到近年大热、需要「打蘑菇」的网上游戏「皮克敏」，笑言「具备N年皮克敏打菇经验优先考虑」、「打开菇既皮友出发喇」。

来源：easyjobs853

文：LW