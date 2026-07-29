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日本7.1级大地震｜独游港女困熊本遇狂摇「反应唔到」 获好心香港家庭1善举帮助：𠮶下感受到爱

生活百科
更新时间：11:23 2026-07-29 HKT
发布时间：11:23 2026-07-29 HKT

日本九州熊本县于7月28日下午发生7.1级极浅层强烈地震，最大震度达最高的7级。突如其来的剧震令当地满目疮痍，多处传出房屋倒塌、道路桥梁断裂甚至火灾爆炸等灾情，网上流传的灾区画面令人触目惊心。熊本向来是香港人的旅游热点，一名独游当地的港女亲历剧震一刻，幸而在徬徨无助之际，获善良的香港家庭仗义相助，让她在异乡的惊恐中「感受到爱」。

剧震一刻身处商店街 港女吓呆：完全企唔稳

一名独游熊本的香港女生亲历剧震一刻。
一名独游熊本的香港女生亲历剧震一刻。

该名女事主在社交平台发文忆述，事发当日下午，她正身处熊本市上下通商店街的惊安之殿堂（DONKI）四楼购物。面对突如其来的7.1级强震，她直言当时「忽然超级摇，完全反应唔到」。由于摇晃程度极为猛烈，她根本无法站稳，只能立刻蹲下躲避。

有网民留言询问当时店内的混乱情况及避险细节：「Donki嘅货架有冇好乱？当时系点避？」事主心有余悸地回复指，震后发现货架上的商品已经「跌晒落地下」，现场一片狼藉。

幸遇佛心香港家庭 让出酒店房收留

事主原本计划即日来回博多，因此并未有在熊本预订酒店。在交通受阻、余震不断的窘境下，孤身一人的她显得格外徬徨。幸运的是，她在避难期间遇到一个同样来自香港的善良家庭。对方得知她只身一人且无处容身后，毫不犹豫地表示，愿意在原本预订好的两间酒店房间中，让出其中一间给她暂住。这个雪中送炭的善举令事主大为感动，她坦言：「𠮶下我感受到爱，唔系自己一个咁孤单！」

网民大赞守望相助 吁游客慎重考虑行程

熊本发生7.1级强震后，当地Aeon Mall更发生大爆炸，灾区画面令人触目惊心。 美联社
熊本发生7.1级强震后，当地Aeon Mall更发生大爆炸，灾区画面令人触目惊心。 美联社

事主的经历引发大批香港网民关注，大家纷纷留言送上祝福。不少人赞扬该香港家庭充满爱心：「多谢香港人守望相助」、「好人有好报」；也有网民称赞事主运气极佳，能遇到如此「佛心」的家庭，并温馨提示她与对方交换联络方式，以便在灾区互相照应。

目前熊本当地仍持续发生余震，事主在文末特别呼吁，近期计划前往熊本旅游的朋友应慎重考虑更改行程，并祈愿身在当地的所有人都能平安无事。


图片及资料来源：tyt_1219_@Threads 

 

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