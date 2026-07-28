AEON $12店荃湾丽城分店结业！全场半价$6起清货 年执4间引热议：系咪转型？

近年AEON集团积极调整业务版图，旗下「Living PLAZA by AEON」$12店再有一间分店宣布关闭。位于荃湾丽城花园的丽城店将于8月初正式结束营业，并已展开全店半价清货优惠，吸引不少街坊扫货，同时引发网民对品牌策略的热烈讨论。

荃湾丽城 Living PLAZA by AEON $12店结业

位于丽城花园的「Living PLAZA by AEON」$12店贴出公告，将于8月初正式结束营业。 （Aeon Channel图片）

向来密切关注AEON动向的Facebook专页「Aeon Channel」近日发布消息，指位于荃湾青山道丽城花园第三期丽城荟地下的「Living PLAZA by AEON丽城店」已贴出结业公告。根据店外张贴的「结束营业通知」，该分店因「租约期满」，最后营业日为8月2日（星期日）。公告亦感谢顾客一直以来的光顾与支持，并建议顾客可到访邻近的荃湾大河道湾景广场AEON STYLE分店继续购物。

$6半价清货 家居杂货/清洁用品/文具劲减

丽城店早前已推出「半价限定优惠」，将原价$12的货品以半价促销，务求在最后营业日前清空存货。优惠涵盖店内所有商品，包括家居杂货、清洁用品、厨房用具、零食、饮品、文具、玩具以至化妆品及饰物等，琳瑯满目。根据「Aeon Channel」分享的现场相片可见，店内挂起「半价」的醒目广告牌，不少货架已被前来扫货的市民清空。

网民热议：转型是大势所趋？

Living PLAZA分店接连结业，引起网民广泛关注及讨论。不少人认为这是AEON集团的策略性调整，留言指：「独立店开始一间间执」、「将LP（Living PLAZA）执哂转哂做mono mono」。有网民观察到，集团似乎正逐步收缩$12店的独立店规模，并将资源转移至另一年轻生活杂货品牌「Mono Mono」。

不过，对于此番转变，并非所有人都看好。有网民分析道：「但（Mono Mono）又少咗货种类，两头唔到岸」，认为新品牌虽然设计更时尚，但在货品种类和实用性上，始终不及传统$12店多元化。亦有网民感叹，竞争对手如「C生活已经执晒独立店」，反映独立小型杂货店的经营愈趋困难，更有人笑言：「日本城成日话执，但系多数aeon执」。

$12店年内4度收缩 Mono Mono逆市扩张

翻查资料，丽城店是AEON年内关闭的第四间Living PLAZA。早前，位于将军澳坑口南丰广场的分店已于今年3月8日结业；屯门兆禧店、葵涌石篱店亦已于7月初结束营业。

在$12店业务收缩的同时，集团旗下另一品牌「Mono Mono」的扩展步伐却从未停止。继早前火炭新店5月开幕后，位于筲箕湾的分店亦于6月底投入服务，与Living PLAZA的结业潮形成强烈对比。



图片及资料来源：Aeon Channel