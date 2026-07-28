内地收香港电话无听都要收漫游费用？港人惊觉原来做错1步 网民提醒：好多人中招！

不少港人身处海外时，收到来历不明或香港号码的电话，第一反应都是「挂断」。不过，原来「拒接电话」都会被扣除额外漫游费用？近日，有港人在社交平台发文，指早前身在内地时收到来自香港的电话，特意按下「拒接」避免「要收钱」，结果依然被电讯商收取漫游费用，无奈大呼「好弱智！」即看下文了解详情。

内地收香港电话无听都要收漫游费？港人惊觉原来做错1步

该网民在Threads发文分享，指早前身处内地期间，收到一个显示为「+852」开头的香港电话来电。由于担心接听后需要缴付漫游话费，于是决定按键挂断，「我惊要收钱就特登冇听，揿咗cut线。」

结果月底收到电话账单时，才发现原来挂断电话也需要缴付漫游费用，「点知咁都要收我十几蚊。」她事后才知道，原来身处海外漫游状态时，「手动挂断」电话会被判定为已接通或转驳至语音信箱，从而产生漫游话费。事主顿时大感无奈，直言：「好弱智！唉，原来应该要等佢响完乜都唔好做。」根据电讯商短信提醒，下次遇到类似情况时，切记不要主动挂断电话，「待对方响完，一旦情况下不会有额外收费。」

网民提醒：好多人中招！

帖文引起网民热议，不少网民亦曾遇过类似情况，「cut线真系要收钱，我之前续约，个sales仲特登提我喺外地千祈唔好cut线，等佢响到停就算，唔系要收钱」、「我之前都系，唔知cut都要收钱，仲要cut咗好多个，之后收我3百几蚊」、「问过CMHK同Smartone，cut线系会charge你接听的」、「我都试过！我打上hotline同cs讲，佢帮我豁免返个费用。」

有网民提醒下次遇到类似情况时该如何处理，「你唔想佢响住，系应该按vol静咗单次来电声，直到佢自动断为止」、「我系即刻开飞行模式」、「我上个月去旅行狂收电话，即刻揾cs cut左个漫游来电」、「如果用Apple嘅话visual voice mail都要闩，飞留言都会收钱，试过。」

图片及资料来源：Threads

文：Y