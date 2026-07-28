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公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆

生活百科
更新时间：13:15 2026-07-28 HKT
发布时间：13:15 2026-07-28 HKT

房屋署近年严厉打击滥用公屋，为鼓励市民举报，更推出「举报滥用公屋奖」计划。近日，有网民在社交平台发文，自豪地晒出成功举报滥用公屋后获发的感谢状及收款通知书，直言对方是「恶有恶报」。事主更在帖文中鼓励同路人，若掌握有力证据应参加奖金计划，并点出当中的两大好处，随即引起大批网民热议！

公屋户忍无可忍终举报滥用 直言对方「恶有恶报」

有网民晒出成功举报滥用公屋后获发的感谢状及收款通知书。 （香港公营房屋讨论区(FB版)图片）
有网民晒出成功举报滥用公屋后获发的感谢状及收款通知书。 （香港公营房屋讨论区(FB版)图片）

该名网民在Facebook群组「香港公营房屋讨论区(FB版)」发文，分享自己成功「笃灰」的经历。事主透露，这场风波扰攘了几年终于告一段落。虽然未有详细交代案情，但事主形容被举报的住户「罪有应得，恶有恶报，衰过白咭（精神病患）」。事主强调，如果对方不是太过份，自己也不会行到这一步：「由始至终我只举报过一个单位，系第一次，相信亦都系最后一次。」从事主上传的照片可见，其获得了一张印有「感谢您参加『举报滥用公屋奖』计划 一起守护公屋资源」的感谢状，以及一张奖金收款通知书。

鼓励同路人参加举报滥用公屋奖计划 揭「笃灰」两大好处

房委会于2025年1月15日推出「举报滥用公屋奖」计划。 （房委会图片）
房委会于2025年1月15日推出「举报滥用公屋奖」计划。 （房委会图片）

事主除了分享喜悦，更向有意举报的同路人教路。他强烈建议，若十分肯定对方滥用公屋并掌握有力证据，务必参加笃灰计划，因为此举有两大好处：第一，获安排会面；第二，会收到举报成功通知。

事主坦言，如果只作一般查询或举报，房署除了回复一句「已收到举报」之外，往往会「石沉大海」。不过事主亦提醒大家：「当然要够料至好报，好似我咁，唔好乱咁笃。」在回应网民询问细节时，事主补充只需发电邮或填写网页表格，并剔选参加奖金计划即可，而参加该计划是必须与专责人员会面的。

网民反应两极 有人撑「威爆」有人嘲「为3千蚊」

帖文一出，瞬间引爆网民热烈讨论。不少支持者大赞事主做得好，认为滥用资源就该举报：「今次仲唔威爆」、「应该要过胶表（裱）喺大门口外面，做个好榜样比（畀）隔篱邻舍睇」、「要攞个相架挂喺门口先够煞气」。有人更指责声讨事主的网民是「身有屎」。

不过，亦有网民不以为然，嘲讽事主：「扮咩丫！为左果3000蚊姐（啫）嘛」、「3千蚊来之不易」。此外，也有选择「多一事不如少一事」的街坊留言表示，其邻居曾两三个月不见人，或一个月只回来几次导致信箱爆满，但自己也不会去举报，「因为唔知人家系咪有苦衷，静静地几好」。

房委会「举报滥用公屋奖」计划

房委会于2025年1月15日推出「举报滥用公屋奖」计划。任何16岁或以上非房委会／房屋署直接雇员的人士，只要以实名提供真实确切资料，令房屋署成功向滥用公屋住户发出「迁出通知书」，最高可获港币3,000元奖励金及感谢状。参加者须由专责人员初步评审、面见及核实资料以确保举报真确性，而举报人士的身份将会绝对保密。

 

图片及资料来源：香港公营房屋讨论区(FB版)香港房屋委员会
 


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