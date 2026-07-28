柴湾入机场仅$17.9！？港女教路转乘「悭钱大法」长者更低至$7.5 网民：前提系时间合理

在物价高涨的今天，不少市民在出行时都会寻求节省交通费的方法。近日，有网民在社交平台上分享了一个从柴湾前往香港机场的「悭钱大法」，单程仅需花费不到$20即可抵达目的地，若为长者使用乐悠咭更只需$7.5。

港女教路机场「悭钱大法」 柴湾出发仅$17.9

帖主建议先乘搭港铁至东涌站，随后再转乘S1线巴士前往机场，因她仍使用学生八达通，乘搭港铁可享有半价优惠，从柴湾出发至东涌站只需$14.2，再加上S1线巴士的$3.7，全程车费合共只需$17.9，「我柴湾去到机场T1，一个半钟搞掂」。由于从柴湾前往机场的直达公共交通选择相对较少，若选择乘坐常规的机场巴士城巴A12线，单程车费需高达$47.1。

长者使用同一路线 可低至$7.5

换言之，若长者使用乐悠咭乘搭此路线，由柴湾前往东涌的港铁车费为$5.6，转乘S1巴士半价只需$1.9，意味著长者前往机场的单程总收费仅需$7.5。

网民：自己攞嚟辛苦

这则有关港岛去机场「悭钱大法」的帖文随即引来各方网民的回响。虽然有部分人欣赏其低廉的成本，但更多网民认为此方法虽然省钱，却牺牲了时间与舒适度。有网民直言「其实好浪费时间，至少多30分钟」，并指出若在早上繁忙时间携带行李使用此路线是「自己攞嚟辛苦」。对于网民质疑此举会浪费时间及体力，帖主亦表明自己的取舍标准，「我自己宁愿早啲出门平$50」。

另一方面，针对长者乘搭此路线的安排，有网民亦提醒，考虑到老人家的体力，带著行李多次转乘会「十分吃力」，加上巴士途经回旋处易引致晕车浪，建议长者出行还是以舒适直达为优先。同时，不少网民亦留言提供乘搭其他E线巴士转乘的替代方案，以平衡时间与金钱。

资料来源：yyyying__