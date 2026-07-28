Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柴湾入机场仅$17.9！？港女教路转乘「悭钱大法」长者更低至$7.5 网民：前提系时间合理

生活百科
更新时间：13:31 2026-07-28 HKT
发布时间：13:31 2026-07-28 HKT

在物价高涨的今天，不少市民在出行时都会寻求节省交通费的方法。近日，有网民在社交平台上分享了一个从柴湾前往香港机场的「悭钱大法」，单程仅需花费不到$20即可抵达目的地，若为长者使用乐悠咭更只需$7.5。

港女教路机场「悭钱大法」 柴湾出发仅$17.9 

帖主建议先乘搭港铁至东涌站，随后再转乘S1线巴士前往机场，因她仍使用学生八达通，乘搭港铁可享有半价优惠，从柴湾出发至东涌站只需$14.2，再加上S1线巴士的$3.7，全程车费合共只需$17.9，「我柴湾去到机场T1，一个半钟搞掂」。由于从柴湾前往机场的直达公共交通选择相对较少，若选择乘坐常规的机场巴士城巴A12线，单程车费需高达$47.1。

长者使用同一路线 可低至$7.5

换言之，若长者使用乐悠咭乘搭此路线，由柴湾前往东涌的港铁车费为$5.6，转乘S1巴士半价只需$1.9，意味著长者前往机场的单程总收费仅需$7.5。

网民：自己攞嚟辛苦

这则有关港岛去机场「悭钱大法」的帖文随即引来各方网民的回响。虽然有部分人欣赏其低廉的成本，但更多网民认为此方法虽然省钱，却牺牲了时间与舒适度。有网民直言「其实好浪费时间，至少多30分钟」，并指出若在早上繁忙时间携带行李使用此路线是「自己攞嚟辛苦」。对于网民质疑此举会浪费时间及体力，帖主亦表明自己的取舍标准，「我自己宁愿早啲出门平$50」。

另一方面，针对长者乘搭此路线的安排，有网民亦提醒，考虑到老人家的体力，带著行李多次转乘会「十分吃力」，加上巴士途经回旋处易引致晕车浪，建议长者出行还是以舒适直达为优先。同时，不少网民亦留言提供乘搭其他E线巴士转乘的替代方案，以平衡时间与金钱。

资料来源：yyyying__

同场加映：长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时

最Hit
中年好声音4｜吴亦伟不满强敌高分黑面？ 网民Cap图批性格小家 被钟镇涛赞好听过张学友惹哗然
影视圈
17小时前
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
00:29
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
即时中国
17小时前
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
时事热话
2026-07-27 13:00 HKT
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
生活百科
18小时前
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
商业创科
7小时前
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
影视圈
17小时前
胡志伟获准留英6个月 称希望与家人相聚、平静生活 暂时毋须被递解出境
01:02
胡志伟获准留英6个月 称希望与家人相聚、平静生活 暂时毋须被递解出境
政情
4小时前
上海女警撞样邱淑贞 网民：沈月都无咁似︱有片
00:24
上海女警撞样邱淑贞 网民：沈月都无咁似︱有片
即时中国
6小时前