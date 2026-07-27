公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...

在香港炎热的夏季，不少人会趁机更换冷气机。近日，有家电店员工在 Threads 上分享，一名公屋客在购买匹数较细的移动式冷气机后，因制冷效果不符预期要求退换，遭店舖拒绝后向消委会作出投诉。最终家电店的处理手法，令该名员工大感无奈，慨叹心有不甘，不禁在网上大吐苦水。

公屋客买错匹数冷气 嫌唔够冻求换遭拒

近日，有家电店员工在 Threads 上分享，一名公屋客在购买匹数较细的移动式冷气机后，因制冷效果不符预期要求退换，遭店舖拒绝后向消委会作出投诉。

在香港炎热的夏季，不少人会趁机更换冷气机。（资料图片，非涉事商店／当事人)

一名居住于简约公屋的顾客在购买移动式冷气机后，因制冷效果不符预期要求退换，遭店舖拒绝后向消委会作出投诉。最终店方妥协退换，令涉事员工感到无奈，慨叹「公司跪低」，事件在网络上引发广泛关注与热烈讨论。

事件背景源于一名家电店员工在社交平台 Threads 上分享的个人工作经历，他指近日遇到一名顾客年约40岁，由于居住在简约公屋且只打算短住几年，考虑到传统冷气机日后难以搬走，因此决定选购一部1.5匹的移动式冷气机。

事主透露，当时曾凭专业知识建议对方购买制冷能力较强的2匹型号，但该名顾客未有采纳，反而坚持相信亲戚意见，表示1.5匹机之制冷量已经足够应付其居所需求。

顾客坚持「七天无条件退货」乃香港惯例

一星期后，该名顾客向店方反映冷气机制冷不足，要求将移动式冷气机更换为传统窗口式冷气机。由于机器本身并无故障，事主便依据常规的退换政策予以拒绝。然而，顾客对此强烈不满，坚称「香港有7天无条件退货」，并声称自己来港十多年，见过其他电器专门店均设有此项政策。

员工反批「滥用投诉机制」

事主随即建议顾客上网查证香港相关的消费者法例，并教导对方预约代理商上门检查机器。尽管如此，顾客最终仍选择向消委会投诉。面对投诉，公司最终选择让步。对此结果，事主直言对公司的处理手法感到十分气馁，直指「自己买错嘢，滥用投诉机制，公司屈服妥协」，认为该顾客将个人的选择错误归咎于店方，并利用投诉渠道迫使公司就范。

网民讽刺「投诉之都不是浪得虚名」

该则帖文随即引起大量网民热议，各方反应不一。有网民对顾客的说法嗤之以鼻，反问「有D咁笋野，咁未日日都有最新款电器用？」，借此讽刺其要求极不合常理。另一方面，亦有网民劝慰事主「不要投入任何情感」，认为打工仔不应将公司的金钱损失与客人的无理要求摆在心上，只要按公司指示办事即可。网民普遍认为涉事顾客理亏，并感慨香港事事投诉的风气，表示「投诉之都不是浪得虚名」。同时，也有人从冷气机的物理特性分析，指出「冷空气向下沉」，认为问题根源在于顾客不懂得将移动式冷气机放高使用，导致单一方向才有凉风。

资料来源：mason_denim@Threads

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