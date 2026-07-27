拼多多失件退款骗局！假客服声称赔$100 诱骗登入钓鱼网站 买家1招成功甩身

拼多多骗局｜网上购物日益普及，相关的诈骗手法亦层出不穷。近日，有港人于网购平台「拼多多」购物时遇到包裹遗失的情况。随后，他接获自称「快递理赔通道」的来电，险些被引导至钓鱼网站，幸好最终及时识破骗局，并未蒙受金钱损失。

拼多多退款骗局！失件声称赔$100 假客服诱骗登入钓鱼网站

上周一（20日），事主发现拼多多派递的包裹缺少了一件，于是透过应用程式向物流客服查询，获回复指稍后将有人跟进联络，未料在向客服查询约半小时后，便接获一个「+86」字头的来电，对方自称是「快递理赔通道」。

骗徒声称由于该件遗失的快递买了保险，除了退回货款外，还会额外赔偿$100，并要求将订单截图发送到指定的WhatsApp号码，事主当下认为「好似都合理」便不虞有诈照办。随后，对方再次致电并不允许事主挂线，更提供了一个「专案编号」，声称退款将透过FPS（转数快）秒到帐。

买家1招惊觉：即刻闻到浸伏味

事主确实迅速收到原本拼多多的货款，但未见该$100额外赔偿。电话中的骗徒声称$100被退回，指示事主打开Google并将「专案编号加上.cc」以进入网站登记，惟Google显示该网址为钓鱼网站。骗徒见状即威吓事主需登入网站关闭理赔通道，否则会「喺户口不停扣钱」并影响日后购物。事主以户口无钱及已收到退款为由果断挂线并封锁该号码。

网民提点所有程序必须在App内进行

事后，经查证确认涉事对象「真系诈骗嚟㗎」，事主奉劝大众切勿贪心，「唔好听到有赔偿就失去理智」。帖文引来大批网民热烈讨论，不少人表示曾遭遇极度相似的情况。有网民分享类似经历，指在应用程式内反映遗失包裹后，随即收到声称怕被投诉的快递公司来电，要求透过WhatsApp处理退款。

众多网民一致呼吁，所有网购问题必须坚持「在App内沟通，离开咗就系诈骗」，并建议遇事时直接在平台上点击申请退款即可，「使揾咩客服」，切勿轻信来历不明的来电及外部连结。

资料来源：imsorgor@Threads