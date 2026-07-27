新型诈骗！Email收「Klook迪士尼门票」确认信？大量网民险中招 靠1招即分真假

近年骗徒手法层出不穷，而且包装得越来越逼真！最近有不少网民表示，在个人电子邮箱收到疑似由旅游平台Klook发出的「香港迪士尼乐园门票确认信」，有网民一度以为是他人误填电邮地址。然而，经过一众眼利网民拆解，才惊觉这是最新的钓鱼诈骗手法，意图盗取市民的信用卡资料，令不少人惊呼：「原来依家啲骗局咁高超！」

电邮收「确认信」好心寻人 意外揭发新型骗局

有网民表示收到一封「Klook的订单确认电邮」，以为有买家填错资料，于是发文寻人。

随即引发不少网民分享类似经历，意外揭发新型骗局。

近日有网民在社交平台Threads上发文，表示收到一封Klook的订单确认电邮，以为有买家填错资料，于是发文寻人：「有冇姓潘嘅仁兄今日下午2:08经klook买咗七张香港迪士尼门票？大佬你填错咗电邮，send咗去我email度。」

此帖文一出，随即引来大量网民热烈讨论，并意外揭发这其实是新型骗局。不少网民纷纷留言表示自己亦收到同样的电邮，甚至有人收到假冒「携程（Ctrip）」的预订确认信，直言看到时「R晒头（百思不得其解）」。

「钓鱼信」引人点击 诱骗信用卡资料

有曾中伏或具防骗意识的网民指出，这类诈骗电邮的最终目的只有一个——引人点击。电邮内附的连结极可能是带有病毒的「毒link」，或者会将用户重新导向至伪造的登入页面，诱骗受害人输入信用卡资料。有网民感慨：「依家有冇嘢系冇scam（诈骗）的？」、「之前都一堆扮3台、扮丰泽积分换领到期，同出一辙。」

网民盘点4大破绽 靠1招即分真假！

假电邮的网域为「klookagh.com」，明显是伪冒的钓鱼网站。

收到任何要求点击连结的电邮，第一时间必须检查寄件人地址。

面对如此逼真的电邮，市民应该如何防范？眼利的网民总结了「靠1招分真假」的最有效方法，以及骗徒留下的多个低级错漏：

1. 看清寄件人网域（最重要1招）：

收到任何要求点击连结的电邮，第一时间必须检查寄件人地址。网民指出，假电邮的网域为「klookagh.com」，明显是伪冒的钓鱼网站。网民强调：「收到要每次揿入去睇佢个寄件人email，𠮶啲水蛇春咁长嘅名肯定毒link嚟」、「系醒嘅连揿都唔好揿」。

2. 算术错漏百出：

假电邮内的门票总数与金额根本不符，网民指出金额加总出现错误（例如：1647+878+878=3403），与信件中显示的总额有出入，直斥：「可唔可以认真少少？」。

3. 门票定价过时：

骗徒显然未有做足资料搜集，有网民一眼看穿：「假的，7至8月成人门票成700几蚊，549都唔知几耐之前！」

4. 订单编号不合逻辑：

假信件的订单编号竟直接使用当日日期，网民嘲笑破绽百出：「一日咁多人买飞，咪劲多人同一个编号？」

最佳处理手法：立即删除

对于这类新型电邮诈骗，网民一致建议最佳的处理方法就是「Delete and block（删除并封锁）」。如不慎点击了可疑连结，切勿输入任何个人或银行资料，并最好为手机或电脑扫毒。在网络陷阱处处的今天，大家务必提高警觉，切勿因一时好奇或好心而堕入骗徒圈套！



图片及资料来源：Threads

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