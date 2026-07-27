港人热议港铁最少人车站！大窝口站列少人流头三位？街坊反驳：呢个出口排长龙㖞

港铁网络四通八达，贯通香港东西南北地区，每日载客量多达数百万计，方便市民通勤及旅客观光。不过，繁忙铁路运输背后，也有部份车站相对较少人流，走进车站有一种宁静的感觉，当中包括大窝口站。有网民形容大窝口站为「应该系全港人流最少嘅地铁站」，引起部份乘客共鸣，同时也有熟悉该区的街坊反驳，指出其中一个出口不时大排长龙！

港人热议港铁最少人车站！大窝口站列少人流头三位？

部份游客区、商业区枢纽或转车站的港铁车站如九龙塘站、旺角站、中环站、金钟站等，均是相对繁忙的车站，不过也有车站人流较少，车站内没有急促脚步或挤逼的人潮，当中包括大窝口站。有网民于网上社交平台发文，形容大窝口站为「应该系全港人流最少嘅地铁站」。帖文引起部份乘客共鸣，表示走进这种车站有种错觉，「好似成个城市突然静晒落嚟」，没有赶路人潮或急促脚步，「呢种安静其实几难得」；也有网民认同大窝口站人流少，「我敢肯定大窝口系人流最少地铁站」、「呢个站系好少人流，系咪第一少人唔敢讲，但头三内就好大可能」、「人流少但一定唔系最少𠮶个」。

街坊反驳：呢个出口排长龙㖞

不过，有熟悉该区街坊反驳这个说法，表示靠近屋邨出口需排队出闸及排长龙等䢂到地面，「只系其中一个出口少人流量，另一面屋邨出口排队出闸」、「至少大窝口站去熊猫酒店𠮶头较荃湾站近」、「其实附近多工厦同住宅，荃湾花园、德士古道𠮶堆人都会去大窝口站，放工搭车都多人」。有网友指出下班或下班时间特别多人排队返回大窝口邨，「呢个站都有繁忙时间，夜晚6、7点多人排队等电梯返大窝口邨，我就经常由呢个站出，上城门谷练跑，都有啲人气㗎，唔系你讲咁吉」、「你繁忙时间睇吓部䢂有几多人排队再讲啦」、「咁你可能未试过朝头早8点喺呢度」、「返工返学超多人，仲有巴士站」、「你有无繁忙时间去排队等䢂？起码6-7部都未轮到！」

文：RY

资料及图片来源：Threads