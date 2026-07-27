Cafe招聘全职厨师惹议！月薪最高$1.4万 要求4年经验/洗碗/洗厕所 仲要负责楼面工作？ 网民斥刻薄：根本唔想请港人

饮食业工时长且辛劳，近年不少餐厅都有面临招聘挑战，不过日前有网民于网上狠批有Cafe招聘全职厨师条件辛辣！一间位于深水埗Cafe近期招请全职厨师职位，「1星期返6日，每日做足10个钟」，需操流利英语及普通话之余，同时要具备4年高级西餐厅经验。担任厨师更要身兼多职，能煮意粉、薄饼、甜品外，甚至需要兼顾洗碗及洗厕所，惟月薪最高约$1.4万。帖引起网民热议，不少人斥条件刻薄：「根本唔想请香港人！」，详情即看下文！

深水埗Café请全职厨师 需求极多功能月薪最高$1.4万

楼主于Threads上发文，指出一间位于深水埗的「日西Cafe」以月薪$13,000至$14,000招聘全职厨师。依楼主的截图所见，该餐厅的全职厨师入职要求，「需要4年以上（高档西餐）厨房经验」，操流利英语及普通话，一星期6天工作，工作时间为早上9时至晚上9时，共12小时，每天有2小时「落场」时间。

餐厅要求全职厨师可做到「汁水改肉」（制作酱汁及切肉）、手工意粉、手工pizza（薄饼）、法式精致甜品，同时亦需「控制成本」。餐厅重申工作会以「小店形式」进行，因此除了要「帮手招呼客人（落单收枱）」外，亦需「帮忙洗碗碟餐具」及每星期「几日帮忙」简单清洁厕所。

楼主批评员工福利与工作量不成正比，餐厅招聘帖文提及每天提供免费员工餐，惟需用「当日客人剩下但未污染的食材自行烹调」；另可以85折优惠购买公司咖啡，每日限1次。厨师的假期为「大假5天+劳工假+4天例假」，并指有「晋升机会／接触不同岗位，提高竞争力」，楼主直言餐厅所指的员工福利可笑，更笑言福利是「对公司定员工呀？」

网民齐批餐厅招聘条件：「根本想请外地劳工」

不少网民都炮轰该餐厅的招聘条件荒谬，「求其送10个钟外卖，送番廿零日（月薪）都唔止」、「做waiter都多过呢个数」、「请奴隶」。多位网友指出有薪年假的问题，质疑「5天大假」是否违法，「5天大假都够胆post」、「大假法定最少七天」、「大假5天系咩事」。有网民则认为餐厅开出如此条件可能另有目的，「呢啲系咪特登，够时间又话请唔到本地人，大条道理申请外劳」、「根本就唔想请香港人！佢哋根本想请外地劳工」。

《雇佣条例》列明雇员有薪年假至少7天 违者最高可罚5万

根据劳工处的《雇佣条例》指，雇员在受雇期内可以享有休息日，法定假日及有薪年假。雇员按连续性合约受雇每满 12 个月，便可享有有薪年假。有薪年假的日数按雇员受雇年资由 7天递增至最高14天。雇主如无合理辩解而不让雇员放年假可被检控，一经定罪，最高可被罚款5万元。而雇主不支付年假薪酬给雇员，可被检控，一经定罪，最高可被罚款5万元。

文：TF

资料及图片来源：Threads、劳工处