违反港铁行李限制？乘客往返深圳行李超重被警告 再犯可被检控「再也不敢了」 携带大型行李要注意4点

搭飞机时会列明寄舱行李及随身手提行李的重量限制，如超重需另付超重行李费用，但原来港铁对行李也有重量要求。近日，一位在港就读硕士课程的女学生于深圳过关后，被港铁职员发出「违反附例通知书」，指出她因行李超重被记录在案，如日后再次违反香港铁路附例可被检控。对于港铁的行李重量限制，有网民指出其实一直都有相关规例，「看执不执行」。

违反港铁行李限制？乘客往返深圳行李超重被警告 再犯可被检控「再也不敢了」

乘搭港铁时，若看到乘客携带大型物件入闸时，随时可能已经违反《香港铁路附例》。不过，原来港铁除了对行李尺寸有限制之外，同时对重量也有要求。近日，一位在港就读硕士的女学生于深圳过关后，被港铁职员发出「违反附例通知书」，指出她因行李超过23kg重量限制而被记录在案，表示如果日后再次违反香港铁路附例可被检控，事主直言自己多次往返香港与深圳，「这么多次头一次，原来好多人不知道MTR行李不能超过23kg」。

多位网民表示自己过往携带大型行李乘坐港铁，未被收到相关警告，「24年两个人带了7件东西，包括两个大行李，坐东铁没人管」、「可以啊，我带了两个大箱子都没事」、「每次放假我都拿两个23kg大箱子上地铁，一般情况下是没有人管你，只是让你尽量不坐扶梯坐直梯，为啥现在管这么严了」。有网友指出其实港铁一直都有相关规例，「看执不执行」、「一直都有，只不过放过很多人，随机捉」、「我被叫去秤过一次22点几kg，很极限」。尽管多位网民表示自己过去未被警告，但事主直言自己「再也不敢了」。

其实港铁曾于2013年2月4日于网上平台专页发文，提醒大家由当日起，东铁线的行李重量限制收紧至最高23kg，希望乘客顾己及人，确保所携带的行李不超过相关规定，以缔造舒适乘车好环境。

携带大型行李/物件乘坐港铁注意4点

港铁致力为乘客营造安全及舒适的乘车环境，故此对于乘客携带大型物件、行李及单车设有一套规则，当中要留意以下4大重点。若乘客违反《香港铁路附例》，携带禁止携带的行李，最高处罚为罚款$2,000。

市区路线、轻铁及港铁巴士行李限制：每名乘客只可携带一件尺寸总和（长+阔+高）不超过170cm、任何一边的长度不超过130cm的行李 东铁线行李重量限制：除了上述行李限制外，东铁线乘客更要注意行李重量限制为23kg 乘客如需携带单车乘搭港铁，必须在入闸前折合单车或拆除前车轮，不可在铁路范围内使用单车、滑板车或滑板等 乘客不可在铁路处所使用电动可移动工具，包括电动单车、电动单轮车（俗称风火轮）、电动滑板车、电动平衡车或电动滑板等（使用电动轮椅的残疾人士除外）

如乘客有需要携带较大型乐器或体育用品乘搭港铁，可于港铁网站申请「港铁携带较大型乐器及体育用品许可证」，持有许可证的乘客可携带一件尺寸总和（ 长＋阔＋高）不超过235cm、而任何一边的长度不超过145厘米的乐器或体育用品，详情可查阅网站指引。

文：RY

资料及图片来源：港铁、小红书