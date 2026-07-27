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日本人气杂货店LOFT登陆香港！首店进驻旺角MOKO 围板预告8月开幕 与3 COINS同属香港「谷日百货」代理

生活百科
更新时间：13:33 2026-07-27 HKT
发布时间：13:33 2026-07-27 HKT

LOFT香港店｜随著多个日本知名零售品牌相继落户香港，本港零售市场近期再有新动向。有网民近日于旺角东新世纪广场MOKO，发现日本大型生活杂货连锁店LOFT的围板，围板上写有开业日期为8月。与此同时，《星岛头条》记者亦发现该品牌，亦已在网上展开售货员招聘，相信即将会有更多来自品牌方的消息陆续公布。

日本人气杂货店LOFT登陆香港！旺角MOKO首店8月开幕

根据该名网民的直击，LOFT在旺角东MOKO商场内一处店舖已经架起招牌黄底黑字围板，围板上清晰写有「Opening in August」的字眼，预料这间生活杂货名店将于下月正式开幕。据了解，是次将LOFT引进香港的代理商为YAICHI（谷日百货），与早前进驻香港的另一知名日本杂货品牌3COINS属同一代理。

即将开业的LOFT香港分店将聚焦五大核心商品类别，店内将引进涵盖人气护肤品牌的「健康与美妆产品」，并设有以精致餐具、香薰等质感杂货为主打的「创意家居生活」专区；同时，「日本精选食品」区会严选各地限定零食、京都抹茶、手工啤酒及地道调味料等。

此外，店舖亦汇聚了充满趣味设计与高品质笔记本的「文具与经典纸品」，以及供应人气IP周边、盲盒玩具和结合本地元素日系小物的「时令独特礼品」，全方位提供丰富的日系商品选择。

月薪$15,000起招聘售货员

与此同时，《星岛头条》记者亦在网上求职平台发现了该品牌的招聘广告。目前，LOFT正招募全职售货员，月薪介乎$15,000至$16,000，工作范围包括解答顾客查询、讲解商品特点、负责货品上架陈列、维持店舖整洁等，进一步印证了品牌积极的开店准备工作。

日本生活杂货龙头 全国逾百间分店

LOFT是日本极具代表性的知名生活杂货连锁品牌，更是许多香港旅客赴日旅游时不可错过的购物胜地。截至2025年5月底的数据显示，该品牌在日本全国已扩张至超过183家实体门市，足迹遍及各地。店内提供种类繁多的商品，涵盖了热销文具、美容保养品、厨房餐具以及各类充满创意的生活周边小物。LOFT凭借著兼具时尚感与独特惊喜的商品陈列，长期以来成功掳获了广大消费者的心。

品牌于90年代亦曾短暂进驻香港

Loft过往亦曾将版图延伸至香港。
Loft过往亦曾将版图延伸至香港。

翻查资料，Loft过往亦曾将版图延伸至香港，于1990年曾落户金钟太古广场，该店一直营运至2011年6月30日才伴随西武百货金钟店一同结业；而1994年亦曾于铜锣湾柏宁酒店开设门市，惟该分店营运不久后便宣告结束。

LOFT（香港）

  • 地址：旺角太子道西193号MOKO 新世纪广场1楼141号舖
  • 预期开业时间：2026年8月下旬

同场加映：3COINS启德开幕｜占地5,100呎香港最大分店！首引入Made in Japan食品 设宠物专区/旅行专区

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