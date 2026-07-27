强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份

一众打工仔或正计划退休的长者，大家都十分关心自己辛苦大半生积累下来的强积金。 积金局26日宣布将于7月底为「积金易」平台推出新安排，包括年满65岁人士在准备提取强积金时，均需进一步利用「智方便」进行多重身份认证，以加强保护计划成员的强积金。《星岛头条》将于本文为大家整理新安排细节、括免条件、「智方便」注册「积金易」等资料，令大家

提取强积金新规定！7月起须用「智方便」多重认证 65岁以上长者提取亦需核实

从7月底开始，除了强积金户口结余只有5,000元或以下的小额提款，或者因为亲属离世而办理的申索这两种情况外，所有人（包括年满65岁的长者）如果在「积金易」平台申请提取强积金，都必须透过政府的「智方便」手机应用程式进行多重身份认证。

积金局26日宣布将于7月底为「积金易」平台推出新安排，包括年满65岁人士在准备提取强积金时，均需进一步利用「智方便」进行多重身份认证。

从7月底开始，除了强积金户口结余只有5,000元或以下的小额提款，或者因为亲属离世而办理的申索这两种情况外，所有人（包括年满65岁的长者）如果在「积金易」平台申请提取强积金，都必须透过政府的「智方便」手机应用程式进行多重身份认证，确保申请人身份真确无误。

开通积金易户口 不等于已经认证

大家可能会问：「我开通积金易户口时不是已经认证过了吗？」为了防范骗徒，保障大家的血汗钱，即使您之前已经用过「智方便」注册，到真正要「拿钱」的时候，系统还是会要求您再用「智方便」做一次即时的容貌辨识，扫描您的样貌。核实身分并递交文件后，受托人才会把钱发放。

经「积金易」申请提取强积金的4个步骤：

​ Edit media 从7月底开始，除了强积金户口结余只有5,000元或以下的小额提款，或者因为亲属离世而办理的申索这两种情况外，所有人（包括年满65岁的长者）如果在「积金易」平台申请提取强积金，都必须透过政府的「智方便」手机应用程式进行多重身份认证。 ​

透过「积金易」平台递交提取指示。 使用「智方便」应用程式进行多重身份认证（包括容貌辨识）。 递交相关的证明文件。 待完成审批后，由受托人发放强积金款项。

特殊情况需要较长时间处理！

「积金易」平台的出现是为了让大家办理手续更快捷。不过，如果您的提款情况比较特殊，不能用划一的方法处理，强积金受托人就需要履行职责，仔细地为您进行专业审核，确保符合法规，一切以您的利益为先。

万一受托人需要您补充资料，「积金易」的人员会主动联络您并提供协助。这类特殊个案因为要审慎处理，时间难免会长一点点，但请放心，平台和受托人一定会尽快帮您办妥。

为甚么要用「智方便」验证强积金帐户?

严密可靠的资料核对 ：「智方便」在用户注册阶段，会直接与香港入境事务处的数据库进行资料比对，提供极具权威性且严谨的身分验证保障。

全面升级帐户防护 ：透过政府级别的认证系统，能有效确保操作者的真实身分，从根本上提升强积金帐户的安全性。

登入操作更便捷：用户毋须记忆繁琐的帐号及密码，只需透过「智方便」即可轻松且安全地登入「积金易」平台。

教您用透过「智方便」注册「积金易」及认证身分

如果阁下尚未透过「智方便」登记「积金易」平台服务，请按以下步骤轻松完成手机注册：

下载程式：先在手机的应用程式商店（App Store、Google Play 或华为）搜寻并下载「积金易」App。 开始注册：打开「积金易」App，按「注册」，选择您的身分是「成员」，看过注意事项后按「继续」。 智方便验证：仔细阅读指示后按「注册」，然后请使用「智方便」来验证身分。（提提您：手机要先下载好「智方便」App并注册成为用户哦！） 核对及补交资料：当您成功用「智方便」通过验证后，系统会帮您自动填上部分个人资料。您只需慢慢看清楚，补填联络方式和地址，并收取短讯或电邮的一次性验证码来完成验证，就可以按「下一步」。 提交申请：最后核对一次所有填好的资料，确认无误就按「提交」。 启动帐户：细阅并接受条款及细则后，您会即时得到一个专属的「积金易号码」，请按「立即启动」。 设定密码：最后一步，建立您自己记得住的用户名称及密码，按「确定」便大功告成，可以开始使用了！

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不懂用智能手机？有专人当面帮您！

各位老友记，如果您觉得用手机很复杂，或者手机太旧用不到「智方便」、不懂得安装App，甚至扫描不到样貌和指纹，千万不要气馁和担心！

您只需要带齐两样东西：您的香港身份证 以及 您的智能手机，直接去到任何一间「积金易」服务中心，那里会有非常热心的职员，一步一步亲自协助您完成所有注册手续。我们一定会确保每位长者都能顺利处理您的强积金！

资料来源：积金易

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