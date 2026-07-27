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60岁以上长者可参与！流动牙科诊所优惠 $30起洗牙/补牙/检查 8月每星期4日可预约

生活百科
更新时间：11:27 2026-07-27 HKT
发布时间：11:27 2026-07-27 HKT

长者牙科优惠｜本港长者及基层市民对牙齿护理需求殷切，惟坊间牙科诊所收费普遍高昂。为减轻基层市民的医疗负担，葵青安健协会于8月继续在区内提供流动牙科诊所服务，为合资格长者及低收入人士提供每项仅需$30的洗牙及补牙等基本牙科服务。

流动牙科诊所8月时间表！长者、基层市民$30起洗牙/补牙/检查

葵青安健协会辖下之安健医疗（KTSHA Medical）自2024年起设立了流动牙科诊所，为基层市民及长者提供具质素且可负担的牙齿护理服务，从而帮助他们及早识别并预防口腔疾病。流动牙科诊所内配备专业医疗仪器，并会定期走访葵青区内多个指定地点，为合资格人士提供口腔检查、洗牙、简单补牙服务，以及口腔健康及护理指导，而每项服务的收费仅为$30。

本计划的服务对象主要为区内60岁或以上之长者，以及符合低收入资格的市民，当中涵盖综合社会保障援助受助人，以及正领取在职家庭津贴、鼓励就业交通津贴、全额或半额学生书簿津贴的人士。为了让有限的公共资源能够妥善分配予更多有需要的街坊，每位合资格人士只可参与本计划一次，而每次最多可选择两项牙科服务。有意参加的市民可透过填写网上表格预先办理报名手续。

「赛马会葵青社区牙科服务计划」8月停泊地点及时间表

星期 8月份日期 开放时间 停泊地点
星期二 4/8、11/8、18/8、25/8 上午9时至下午5时 长康邨康泰楼地下
星期三 5/8、12/8、19/8、26/8 上午9时至下午5时 葵芳邨葵喜楼地下
星期四 6/8、13/8、20/8、27/8 上午9时至下午5时 青衣城二期小巴站
星期五 7/8、14/8、21/8、28/8 上午9时至下午5时 大窝口邨富国楼地下

资料来源：安健医疗 KTSHA Medical

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