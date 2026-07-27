公屋首选「风水欠佳破财」！？务求不变富户长保单位 网民幽默：唔聚财反而是福气

近日在「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上，一则极具争议性的帖文掀起热烈讨论。有网民提出一个令人咋舌的「惊世新思维」：「选公屋单位，最好选一些风水欠佳，尤其破财的，以便长期保住公屋，不至沦为富户。」此番言论看似荒谬，却意外触动了不少基层市民的神经，更折射出香港人在面对房屋问题与「富户政策」时的无奈与黑色幽默。

公屋户「破财」反而是福？ 网民展现黑色幽默

近日有网民提出一个「保公屋」的「惊世新思维」。（TVB剧照）

面对这个「力求破财」的破格提议，不少网民以幽默态度回应，直指在现今的公屋制度下，「唔聚财反而是福气」。有留言笑称：「拣屋时，入门口感觉周身唔聚财，反而是一种福气」、「不致沦富，反得永住」。更有网民打趣道：「即系唔可以住华富邨！」（华富邨在坊间素有风水好、出富豪的传闻）。此外，亦有人附和指部分公屋的设计确实犹如「故意破财」，甚至有人自嘲：「衰到失业又伤残，两样津贴攞晒之后就得永生呀嘛？」

网民规叹：上进等同失去公屋

「首选风水欠佳公屋」言论看似荒谬，却意外触动了不少基层市民的神经。 (资料图片)

这套「求破财」思维的背后，实质上反映了公屋户对现行租金及富户机制的考量。有网民精辟地指出，打工仔即使尽力工作，人工往往只是「加得少少」；但万一收入不小心稍微超出限额，便会面临倍增的租金惩罚：「一下划一加2.5倍，就算多1蚊都系2.5倍。」这种机制令部份人感叹「上进=失公屋」。基层市民一方面深知自己「富户租不起私楼，买私楼更不用想」，另一方面又怕稍微增加收入便会百上加斤，最终得出「不如维持现状好过」的无奈结论。

买居屋脱贫 vs 躺平保平安

当然，这种「躺平」心态并非一面倒获支持。有务实派网民狠批发帖者「低智商无脑不求上进」，并指出房署派楼根本没有多少选择余地，何来挑选风水之说。有网民则认为交双倍租金属合理：「本身租金比私人市场优惠，到有能力时俾返多啲，为社会出力。」

同时，亦有留言鼓励公屋户应将目光放远，与其「求破财」交一世租，不如咬紧牙关买居屋：「老中青三代人，只要有一代付出就可以家族脱贫……而且永远都系一份资产。」更有网民感慨道：「其实住公屋，基层市民样样都贵，真系生活唔容易，唯有努力工作，改善日后生活。」



资料来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组

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