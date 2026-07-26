打风返工众生相！台风红霞期间酒店员工花$500搭的士 运输冒风雨送货 网民叹：香港人真勤力

台风「红霞」周末袭港，天文台先后发出八号及九号烈风或暴风信号。当不少市民安坐家中避风时，却有一群「打工仔」为了生计与职责，在狂风暴雨下踏上上班路。从冒雨推车送货的运输业人士，到花费近500元乘搭的士的酒店员工，以至在港铁站外苦候开门入闸的人龙，交织出一幅幅充满血汗的「打风众生相」。

运输业狂风下送货 「唔会畀你饿死」

有从事运输业的市民拍下自己今早冒着风雨送货。 （ryan._.sx5451＠Threads）

即使横风横雨，仍有人默默为大众的日常生活把关。有从事运输业的市民拍下自己今早（26日）冒着风雨，用手推车运送数箱煮食材料的画面。从影片背景可见四周一片狼藉，地上满是倒塌的单车及大型广告板，足见风力强劲。但他仍乐观地向市民派定心丸：「大家放心，你哋起咗身之后一定有早餐食，送货嘅朋友系唔会畀你饿死。」这份敬业乐业的精神，获不少网民留言支持。

基层上班叹无奈 花近五百元搭的士

然而，并非所有人在恶劣天气下上班都能保持好心情。有酒店业员工在网上大吐苦水，无奈分享自己为了上班，花费高达$474.9乘搭的士。他气愤地写道：「为咗呢份白痴工，要搭四百几蚊的士返工！ps：唔好同我讲公司有得瞓呢啲废话！你哋高层有屋企我哋啲低层无吗？！唔使睇住屋企呀！」道尽了基层员工面对极端天气时的辛酸与无奈。

随着风暴逐渐远离，天文台在今早7时10分改发八号西南信号，并于下午12时40分改发三号强风信号。今晨在港铁恢复正常服务前，有网民拍下多个港铁站外已出现大批市民排队，在尚未拉开的铁闸前等候入闸，赶赴工作岗位。

网民致敬打工仔 「任何职业都值得尊敬」

这幕幕打风上班的情景，引发大批网民热烈讨论。不少人留言致敬，惊叹「香港人真系好勤力」、「任何人，任何职业，任何情况下都值得尊敬」；亦有同属需当值的医护人员留言互相打气。

不过，也有网民感叹背后是「揾食艰难」的现实。有人直言现时市道差、怕饭碗不保：「有时你唔返可能个位就畀人顶咗......而家仲要咁多外劳，你唔做人哋做。」此外，更有网民探讨职场平权问题，质疑为何极端天气下只有前线营运人员如餐饮、物管、保安需冒险上班，而行政人员却毋须当值。有意见认为，若运输署宣布交通停运，理应一视同仁对待所有工种。



图片及资料来源：ryan._.sx5451、hilbert_chan、heungwingtung、wongwaikit___43334、144degree、dickyshum、vv2000s＠Threads

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