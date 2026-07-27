Sephora Vs. BEAUTY&YOU｜美妆地标 热卖扮靓单品全攻略

香港女生追求高效、时尚与个性化的美妆体验，既重视产品品质，又极具前瞻审美。BEAUTY&YOU 凭借智慧科技与极致便利的机场取货服务，完美贴合高效率的生活节奏；Sephora 则引进潮流爆红品牌，满足对独特妆容的渴望，精准击中现代女子的美妆心水！



热卖美妆地标︰BEAUTY&YOU 国际性美妆

BEAUTY&YOU 是香港国际机场内极具指标性的美妆与时尚配饰免税店，它的特别是采用开放式流线设计，鼓励旅客自由穿梭与探索。另外，又特别规划了多元的互动体验区，将美妆、香水与潮流配饰同场融合，又引入了大量的数位科技，例如虚拟试妆与VR技术，旅客可以透过智慧萤幕或虚拟实境技术，在不沾脸的情况下快速尝试不同品牌的唇膏、眼影或粉底。

最近BEAUTY&YOU 迎来9周年志庆，即日至9月17日期间，推出「Shilla 9周年美丽庆典」，是次庆典结合沉浸式打卡装置、品牌专属体验和限定礼遇，为扮靓族带来惊喜。

为了减轻旅客出国旅游的行李负担，BEAUTY&YOU 推出了非常人性化的购物流程，旅客在出境离港时可以尽情在店内挑选与付款。待结束行程回港抵达时，直接在抵港层的店舖柜枱凭收据轻松取货，而目前品牌在香港国际机场一号客运大楼的离港层及抵港层设有多家店铺，是许多美妆控的购物据点。



热卖产品攻略

L'Occitane 草本疗法防掉发头皮护理精华 $390

天然草本精华油的独有配方，针对头发的生长周期，以防止头发脱落，气味芳香。

Van Cleef & Arpels 非凡珍藏系列夏夜繁花香水$1,570

以神秘晚香玉为灵感，捕捉馥郁香韵，演绎诱人魅力。

Givenchy Beauty 高订缎光唇膏$390

全新「G方管」唇膏，磁吸上下分盖方管设计，掌握唇间吸引力，可打造浓郁高亮丝缎妆效。

Cellcosmet白皙焕靓精华 $3,140

保湿紧致淡斑焕肤精华，结合细胞萃取与卓越淡斑成分，焕活肌肤，减淡色斑。

Augustinus Bader 赋能生机SPF50滋养防晒霜 $1,140

有效对抗UVA及UVB，同时促进肌肤更新，预防及减淡老化痕迹。

热卖美妆地标︰Sephora 专攻网红品牌

Sephora同样是美妆及护肤品专门店，而且在人流旺盛的地方如中环、铜锣湾、尖沙咀、观塘等地区设店，精准锁定了追求独家欧美及日韩品牌的美妆爱好者。品牌代理了大量在Instagram、TikTok上爆红的品牌，例如SUPERGOOP、KAYALI等。SUPERGOOP矿物哑光防晒霜，以100%矿物防晒滤剂打造清爽雾面防护，控油技术能有效隐形毛孔、吸附多余油脂，让肌肤长时间保持干爽雾面妆感，红遍美妆界。而KAYALI是由 Huda Beauty创办人的妹妹创立的小众香水品牌，主打甜美浓郁的多层次叠香，同样非常热卖。



热卖产品攻略

SUPERGOOP矿物哑光防晒霜 (透明) SPF40 $340

轻薄雾面的丝滑质地，彻底告别传统物理防晒的泛白与油腻感，一抹零油光。

Farmacy Bright On 亮肤去角质果酸泡沫 $290

配方注入亮肤复合成分杏仁酸与发酵柠檬果皮，能有助改善暗沉与肤色不均，一按即泵出丰盈泡沫，洗后肌肤看起来更加清透。

First Aid Beauty 果酸身体去角质磨砂膏 $249

专为敏感肌而设，此磨砂结合浮石颗粒与10% AHA 果酸，温和且有效地去除老化角质、改善不均肤质及粗糙颗粒。

KAYALI 香氛 Freedom 系列 各$1,250

透过层次丰富的花香与麝香交织而成的香氛，充满疗愈气息。

Laura Mercier 专业亮眼校色蜜粉 $280

配方专为眼下定妆研发，蕴含椰子润萃与甘油，持续润泽眼周并平整细纹，极致轻盈的粉体一扫瞬即提亮并平滑眼底。

文︰Angel 图︰Angel、品牌提供