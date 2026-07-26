赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」

随着中港两地人才交流日益频繁，不少香港人选择北上发展，然而两地截然不同的职场文化往往带来深刻冲击。近日，一名被外派至内地大厂(大型互联网公司）工作的香港人，因切身感受到内地职场的高压与竞争氛围，不禁感慨「发现香港长大的小孩已经幸福」。此番言论及经历随即引起广泛讨论。

社交平台分享「外派内地大厂」经历 揭开两地职场真实面貌

有网民分享被公司外派至内地大厂工作的亲身经历，遭遇了不小的「culture shock」（文化冲击）。(剧照)

据悉，该名网民早前在社交平台「小红书」上，以第一人称视角分享了自己近期被公司外派至内地大厂工作的亲身经历。事主原本自认普通话水平不俗，赴内地工作理应毫无障碍，却没想到在适应当地企业文化时遭遇了不小的「culture shock」（文化冲击）。这让事主意识到，许多在香港被视为理所当然（take it for granted）的职场常态，在内地却并非如此，从而带出了两地在工作价值观上的根本差异。

惊叹内地职场「『拼』的程度是另一种层级」

事主以第三者视角观察内地职场，发现虽然香港人工作亦十分努力，但内地员工那种「『拼』的程度是另一种层级」。 (剧照)

事主以第三者视角观察内地职场，发现虽然香港人工作亦十分努力，但内地员工那种「『拼』的程度是另一种层级」。事主指出，内地职场极少有人谈及「work-life balance」（工作与生活的平衡），普遍默认员工必须为工作倾注大量时间与心血，这显示了当地对于加班文化的习以为常。

直到一次与当地实习生交流后，事主更了解到许多人即使「读研读了四五年」，仍在苦寻稳定的工作机会。事主形容当地氛围「有点压抑」，直言「大家都在拼，但努力和结果未必成正比」，深刻反映出在激烈竞争下，内地年轻人面临的无奈与高度「内卷」的困境。此外，事主提到内地同事会「很直接地讨论工资」，这在香港通常被视为私隐，反映出在高度竞争的环境中，「收入和地位会变成更直观的衡量标准」。尽管面对种种冲击，事主仍总结表示，会将这段经历「当作是一段挺有意思的人生体验」，展现出既来之则安之的豁达心态。

网民共鸣称「都是被压榨的」 两地职场文化差异料续成焦点

这则贴文发布后，迅速引发大批网民回响与共鸣。不少熟悉内地职场的网民深表认同，有留言直指内地职场「没几多人知同理解work-life balance，都是被压榨的」，反映出部分基层员工对高压环境的强烈不满与无力感。亦有网民比较两地差异，认为「香港下线高，上线低」，容易令人学会「免责和推脱」，点出香港职场亦有其弊端。更有原本从内地来港的网民坦言「是因为卷不动才来的香港」，呼吁港人珍惜现有环境；亦有人认为事主「攞住香港工资标准，喺深圳做嘢生活，真喺无敌喇」，点出薪酬差异带来的视角不同。预计关于中港两地职场「内卷」现象、薪资待遇差异，以及如何在竞争与生活质素间取得平衡，将持续成为两地网民热烈讨论的焦点方向。

