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李居明-从发毛看人生 「三迟命」面相玄机｜李居明大师会客室

生活百科
更新时间：00:05 2026-07-27 HKT
发布时间：00:05 2026-07-27 HKT

我曾教大家，当你看到一个小朋友的耳朵很贴，通常他的家运一定不错。如果想知道这个小朋友是否听话好管教，便要摸摸他的头发软硬度。何知歌有个诀「发毛柔且软，易教无方寸。就是说头发柔软的人，通常喜欢学习，也比较受教，内心较少委屈或过多的不开心。这些都是好命面相。

毛发的「四浓」秘密

说到毛发，在相学上有「四浓」的说法。意思是，如果你的头发浓密，你的眉毛也要浓密，腋下和下体的毛发也有浓密。如果是男士的话，还要多一个条件，就是是胡须也要浓密。即是全身的毛发都是统一的，要么稀疏，要么浓密。最忌有些疏有些浓密。有些男士的眉毛很粗，但头发很稀疏，甚至是光头，这就叫罗汉相，会刑克父母、妻朋，六亲缘薄，有宗教信仰可化解。

「三迟命」大器晚成

另一种情况是头发既软且疏，而且身体上的毛发是由头疏到尾，这便是典型的「三迟命」。「何知歌」诀称「眉弱须寒三迟命」，所谓「三迟」包括迟婚、迟子、迟运。

眉毛通常代表31岁至34岁的运势，眉弱代表这个年龄还未有运行，要到35岁才有真运来。逢「三迟命」的人，因为甚么都迟，所以反而是好的。

作为父母和长辈，很希望家中的小朋友读书读得好，各方面都出人头地。事实上，人生高峰通常是十年到二十年的大运。与其在少年时行最劲的运，不如留在中年，在人生最如日中天的35岁以后才开始发迹，才能留住最丰厚的财富。

所以，如果一位男士是眉弱，胡须、头发也很弱的「三迟命」，其实是35岁之后才行运，大器晚成，你见过「三迟命」的人吗？

要提醒「三迟命」的人到了晚年之后有白发，可以染啡色，不可以染太浓黑色，这与胡须和眉毛不配合，「三迟命」是非常之独到的面相。

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从发线看父母缘分

如何从面相上看到父母的身体情况呢？甚至是父亲先走还是母亲先走？

第一看头发的发线齐还是不齐。有诀是「黄毛额上旋，父母早不全」。小朋友的额角不是黑色的头发，而是啡啡黄黄、很幼细，而且打圈好像一个漩涡，一看到这样的额角，马上知道小孩的父母「早不全」，父亲先走，母亲长寿。

第二，看山根位置的高低。两眼之间的鼻梁位置被称为山根。若山根部位低陷或有纹，有「山根低陷母先亡」的说法，代表子女在41岁左右时，母亲的健康较易出状况，甚至母先于父过世。

「何知歌」揭示了很多震惊秘密，看发线位和看鼻梁，已经知道父母是谁的身体走下坡，或是谁先走。下期教你更多快而准的面相口诀。书展在扶正堂和黄埔吉祥居延续一个月，继续有八折优惠，《猫儿风水学》在书展大出风头，快来抢一本吸吸猫儿的旺气！

 

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