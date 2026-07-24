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中四直资名校生每月补习费过万！呻父母仅给$200零用 食$60饭被斥「败家」 网民1理由丧闹...

生活百科
更新时间：17:38 2026-07-24 HKT
发布时间：17:38 2026-07-24 HKT

香港父母普遍重视子女教育，往往不惜大洒金钱栽培下一代，惟庞大的教育开支与日常零用钱的分配时常成为家庭矛盾的导火线。近日，一名就读直资名校的中四学生在社交平台发文，分享自己的学费与补习费高昂，但日常食饭津贴却被严格限制的经历，直言「真系搞唔清楚我屋企究竟有冇钱」。

每月补习费过万！中四直资名校生呻父母仅给$200零用

该名中四学生早前于社交平台Threads表示自己就读直资名校，学费每月约$2000，同时还要应付「多到黐线」的补习班，单计个人每月的教育开支已过万元。她坦言感恩父母在学习资源上从不吝啬，但零用钱却相对特殊，主要依赖祖父母给予的$1000及契爸的$500，而父母每月仅给予$200。虽然平日交通及膳食由父母实报实销，容易储蓄，但在星期六日或长假期与朋友外出时，消费便成了极大烦恼。

食$60饭、买淘宝拼多多被斥「败家」

她在文中大吐苦水，指出「同friend出去食饭食超过60蚊嘅饭，返去claim钱嘅时候都会俾人闹败家」，并被父母指责经常外出消遣。即使事主用自己储起的零用钱购买衣物，光顾淘宝或拼多多等平价平台，父母亦会给予面色，甚至出言讽刺，直指她若有钱买东西「不如cut咗我啲零用钱」。这导致事主在暑假期间对朋友的邀约感到恐惧，为了避免责骂，甚至在报销时需要谎报金额，将超过$60元的饭钱说成$45。

网民劝喻体谅父母「死悭烂悭」苦心

帖文吸引逾4万人浏览，网民留言普遍偏向劝导事主转换角度思考，并点出家庭财务的现实面。有网民直言事主已相较其他人幸运，「其实计番条数，你已经好过好多人㖞！」，解释她每月已有$1700可自由支配，且平日开销有父母承担，不应再将假日的娱乐消费视作父母的责任。

亦有网民分析事主家庭的实际财务状况，指出「如果$60饭钱都会闹你贵，咁就即系屋企唔系咁富裕」，认为父母只是将绝大部分的家庭资源都倾注于两姊妹的教育上。网民推测高昂的补习费已占据父母收入的一大部分，直言「佢哋有好多压力但系冇同你讲」，呼吁事主体谅父母「死悭烂悭」供书教学的苦心。

资料来源：Threads

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