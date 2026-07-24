升哥打卡｜近距离探索越南下龙湾奇石

下龙湾素有「海上桂林」的美誉，碧水环抱千峰，乘坐当地邮轮可穿梭于近三千座石灰岩岛屿之间，沿途可赏斗鸡石、香炉石、拇指岛等形态各异的著名奇岩。随晨昏光影流转，岛屿时而翠绿、时而金黄，宛如一幅流动的泼墨山水画卷。

十大部分邮轮可安排小艇接驳，游人可深入惊讶洞（Sung Sot Cave），洞内钟乳石瀑布如凝固的波涛，石笋闪耀琥珀色泽，瑰丽莫测；另于卢昂洞（Luang Cave）周边可划动皮划艇，缓缓划入宁静潟湖，惬意悠然。

从越南首都河内出发到下龙湾最为便捷，多数邮轮公司提供河内老城区饭店免费接驳，车程约2.5小时直达团洲国际码头（Tuan Chau Marina），预订时务必确认登船地点。

这趟集奇岩幽洞、碧海轻舟于一身的近距离亲身探索，绝非一般大型邮轮在海上匆匆驶过可比。

拍摄下龙湾小贴士：

选择二天一夜航程，有充裕的时间参与各项活动和拍摄 清晨雾气环绕，在甲板或露台可摄得仙气飘渺的山水；日落时分金辉洒落，同样醉人 可乘坐划艇入岩洞，利用逆光拍摄钟乳石奇特纹理，以及捕捉划艇者的剪影，更添意境

拍摄器材 : iPhone 17 Pro Max

地㸃 : 越南下龙湾

撰文 / 摄影 : 雷日升

打卡达人 雷日升

打卡达人 雷日升 - 香港资深纪实摄影师，80年代后期起任职新闻摄影师，至今超过30年。他曾任职星岛日报首席摄影记者、香港政府新闻处高级新闻事务经理（摄影) ，镜头下拍摄过中、英、美等大国的主席和元首，他获得香港报业公会、香港摄影记者协会多个摄影奖项，以及国际特赦组织人权新闻奖，亦拍过不少社会草根阶层，出版多本个人摄影集。