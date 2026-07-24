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再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏

生活百科
更新时间：12:09 2026-07-24 HKT
发布时间：12:09 2026-07-24 HKT

八达通作为香港市民日常生活中不可或缺的电子支付工具，其普及程度与便利性一直深受广大消费者欢迎。近日，八达通宣布第33批旧款实体卡即将到期。为鼓励市民尽早处理，现在更换新卡除了完全免费外，新客户转用手机八达通更可赚取高达$150的迎新奖赏，绝对是升级电子支付体验的绝佳时机！

第33批即将失效八达通卡号码 留意特殊嘟声提示

八达通宣布第33批旧款实体卡即将到期。
八达通宣布第33批旧款实体卡即将到期。

市民在日常乘车或购物付款时，若听到读卡机发出有节奏的「嘟～嘟嘟」特殊声响，这并非机器故障，而是系统正在善意提醒持卡人的八达通卡即将失效。第33批次的旧款八达通卡已定于2026年10月24日正式失效。市民亦可自行核对卡背的数字，若号码落在以下指定范围内，必须于三个月的通知期内尽快办理免费换卡手续，以免影响日常出行与消费：

  • 10388001 - 10488000

  • 16678001 - 16692000

  • 16694001 - 16736000

  • 40577001 - 40755000

  • 43620001 - 43785000

  • 44402001 - 44708000

  • 59131001 - 59158000

转移手机八达通 新客赚$150迎新奖赏

为迎合数码化时代的支付趋势，最受推崇的更换方式是将实体卡转移至手机八达通。这项服务让市民从此无需携带实体卡，实现「一嘟即Pay」的无缝消费体验。更具吸引力的是，全新客户现时加入手机八达通行列，即可享有港币150元的迎新回赠奖赏。市民可针对自身使用的智能手机系统，点击相关连结进行转移操作，例如转移至 iPhone及Apple Watch版，或是转移至 Android版八达通。

转移八达通至iPhone及Apple Watch >>按此<<
转移至Android版八达通 >>按此<<

实体卡用户 八达通服务站免费换卡

针对部分偏好使用实体卡的市民，或者长者及学童用户，八达通同样提供了便捷的实体换卡渠道。受影响的持卡人只需携带即将失效的旧卡，直接前往分布于港九新界各区的「八达通服务站」，即可根据指示自助完成更换新实体卡的程序，整个过程完全免费且迅速。市民可预先透过网上系统 搜寻就近八达通服务站 的位置。

搜寻八达通服务站 >>按此<<
 

第33批八达通换卡详情

  • 失效日期：第33批八达通卡将于2026年10月24日失效

  • 换卡通知期：于失效日期前设有三个月的通知期，付款时会有特殊声响提示。

  • 免费更换方法

    1. 转做手机八达通（适用于使用租用版八达通及指定型号的流动装置用户）。

    2. 直接到八达通服务站换新实体卡。

  • 迎新奖赏详情：新客户加入手机八达通可享$150迎新赏。

  • 条款及细则注意事项：上述优惠受相关条款及细则约束。特别提醒Android手机用户：加入Android版八达通的客户，必须将Android版八达通加入Google Wallet，方可符合领取迎新奖赏的资格。

 

同场加映：八达通12大快闪优惠！惠康超市/一田/美心冰皮/一粥面 简单2步即领取

 

 

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