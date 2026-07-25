李居明-《给阿嬷的情书》 以桥讲人世间缘起缘灭｜李居明大师会客室

支持温情和情义，《给阿嬷的情书》我进戏院足足看了三次。这套电影很有意思，之所以看了三次，以及推荐给弟子和「粉丝」看，有两个原因，其一是编剧兼导演在这部戏中讲到一些很深层的人生哲学，这是导演的功力。其二是这部电影的主题「做人要有情有义」唤醒了每个人心中依然存在的爱与温情，这套电影在香港创下千万的票房纪录，实至名归。我看到很多年轻人陪同父母、祖父母来看，证明他们的孝心依然存在。但是，坦白说，我觉得还是人太少。若有更多人能欣赏这部电影，相信香港将会充满更多温情与情义。

在哪里生爱，在那里生恨

电影讲到木生和淑柔相识、动情在一座桥上。但是二十年后，因送信人在同一座桥上跌落水中，只捞起那张合照，却遗失了讲出真相的信，令淑柔产生了误会而痛苦了几十年。这里导演用很深层的电影手法告诉我们：在哪里生的爱，竟然在那里生了恨。缘起缘灭，缘因桥起，缘亦因桥灭。人生就是这样充满了荒谬、误解以及浪费。

木生被捉去坐监，出狱后以为遇到贵人去行船，本以为能赚大钱迎来希望，却客死异乡。人生就是这样「祸福倚伏」。很多时候导演想拍给你看的东西，大家都没有感觉到，就匆匆落画了。看一场好的电影就好像过了一世，人生本来可以很丰盛，却被我们错过了。

大师以独到的见解和智慧导赏《给阿嬷的情书》，观众如醍醐灌顶，正如大师说看一部好的电影就好似过一世，人生是可以活得很丰盛。

「有情有义」人性最高情怀

这部电影最动人的，是写出了人性最高情怀，就是「有情有义」。你看到整套戏中用乡音念出的一封封的情书，怎能不催泪？南枝明明爱慕木生，却在木生离世后选择不嫁，她很佩服木生的正义和对淑柔的忠贞和爱，所以她决定隐瞒木生的死讯，而选择去延续着这份情义。她很佩服淑柔伟大的母爱，自小缺乏母爱的她，深受感动，便也抱回孤儿抚养，这是母爱的延续。

还有电影中的「木棉花」。年老的南枝记忆消失，手里却始终紧握着红色的花朵。木棉高大、坚毅、不屈，象征着这群海外华人，即使远赴重洋做苦力，依然省吃俭用寄钱回乡。这个电影值得尊敬的地方，它是跨时代去描写了人性最高的情操。母爱、父爱、夫妻的爱，朋友之间的爱，对故乡的爱、对国家的爱。这套戏写的人间情那么丰盛，怎可以不看？这就是电影的魅力。看完这部戏，我们只有一个结论： AI 永远无法取代人类， AI 没有这么丰富的情感世界， AI 不会有这么丰盛的爱国情操， AI 更加不会有那么多对自己所爱的人的眷恋和情。

人生价值在于爱与温情

一直以来，我最大心愿是带大家看见世间更多的美好，藉古文化智慧丰盛生活，让每个人都在有情有义的世间中，感受做人的乐趣与生命价值。我租下新光黄埔四间戏院，让大家去欣赏电影，去感悟人生。但是现在香港的电影没人看，没人进戏院。其实是在浪费戏院，也是在浪费这部电影，更是在浪费我们的人生。

我们这一代人进入九运离卦，这个时代比以往任何时候更需要情义，我们不要分离，不要冷漠，更加不要战争，我们要的是和平、要的是爱。无论生命多么坎坷、多么苦难，只要有一息尚存的爱与温情，人生的价值便由此而生。

另一部香港电影《火遮眼》也是粗中有细，又值得入场！如果你只是看到武打暴力，而没有看到这部电影的感情世界，那你就是浪费了这套电影！以上是我的浅见，与大家共勉。