装修师傅教3大收楼验货重点！厨柜/厕所隐藏位置易成重灾区：9成师傅唔会提！

购入心仪的单位，是许多人安居置业的第一步，不过收楼时记得仔细验屋，以免日后手尾长！近日，有装修师傅在社交平台发文，教路3大收楼验货重点，表示厨厕隐藏位置易成重灾区，「9成师傅唔会提！」即看下文了解详情。

装修师傅教3大收楼验货重点！厨柜/厕所隐藏位置易成重灾区

近日，有本地装修师傅在Threads发文，提醒业主验楼时切勿「只系睇靓唔靓」，亦不要只检查门窗开关是否顺畅，而是应仔细检查3大隐藏位置，「呢三个隐藏位，出事机率最高，但九成师傅都唔会特登提你。」

1. 厨柜贴墙底缝隙

师傅建议，在验收厨房时，需仔细观察厨柜贴近墙壁底部的缝隙，检查是否有使用防霉矽胶填满，「唔封实嘅话，曱甴就会由大厦公共渠管一路爬入你屋企。」假如在厨柜安装完成后，想重新再补防霉矽胶，就需要将整组厨柜拆除才能完成，因此务必事前检查清楚！

2. 厕所门槛

厕所防水若做不好，积水随时渗入客厅地板。因此在验收厕所时，业主应特别留意厕所门槛与客厅地台的接驳位，检查是否有铺设防水层，「呢度绝对系厕所渗水入客厅最常见嘅位置。」

3. 全屋电箱

在检查家居电箱时，需确保每个电掣都有贴上标签，而且耗电量较大的电器，如冷气机、电热水炉等，也要分开使用独立的电线回路。

收楼验货切忌心急 逐个检查拍照留证

师傅提醒，收楼验货当天切忌心急，并建议业主可将上述3个位置逐一拍摄记录，以便在发现瑕疵时要求施工方跟进。最后，在确认所有细节都处理妥当后，才正式签署文件，「验货当日三个位逐个检查，记得影低相留证，全部睇妥先好签收单！」

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文：Y