微波炉清洁最易忽略1位置？电器专门店提醒清走积聚油渍 否则变黑炭化：「部机就好易坏」

微波炉是家居或公司茶水间常见的电器。最近，有电器专门店提醒日常清洁微波炉时，不少人都会经常忽略一个重要位置，长时间下来积聚油污，更会随时引致黑炭化，「部机就好易坏」，即睇下文了解！

微波炉清洁最易忽略1位置？电器专门店提醒清除积聚油渍 否则「部机好易坏」

微波炉加热食物相当方便，部分家庭甚至会每日使用。最近，电器专门店BBE于网上发文提醒，在清洁微波炉时，除了玻璃底盘及微波炉门，还要清洁机身内侧的「灰色云母片」。「云母片」作用为保护微波发射器，如长期不清洁，积聚的油渍会于微波加热下慢慢变黑炭化，容易导致故障，「部机就会好易坏」，同时要留意要轻力擦拭，「因为块片好脆㗎」。

微波炉「云用片」有何作用？如何更换？

本地旧物维修服务团体「复修办馆」曾发文详细解释「云母片」的作用与清洁方法，表示不少人误以为「云母片」是包装纸或标签便撕掉，提醒大家千万不要这样做。微波炉发射微波的零件为「磁控管」，微波会经由一个通道进入炉内，「云母片」的作用是遮盖通道口，既能令微波穿透进内，同时防止油烟、水蒸气或食物残渣弹入磁控管。当食物残渣或油渍弹上「云母片」，微波经过时会「加热呢啲污渍」，由于油渍升温极快，会令「云母片」局部碳化。当微波经过会导电的碳化地方，便会出现火花与「啪啪声」。

如果不理会「云母片」上污渍而继续使用，「云母片」会被烧穿，到时磁控管会被损坏从而导致坏机，所以日常都要清洁「云母片」。「复修办馆」提醒，日常可以使用湿布轻轻抹走油渍，再抹干水份，由于「云母片」较脆弱易碎，所以记得不要太用力。如发现「云母片」已出现黑点、烧㶶或穿窿，便一定要更换，只要量度原来「云母片」的尺寸，再入手一块通用的「云母片」及裁剪成原来大小，放回原位便可。

文:RY

资料及图片来源:复修办馆、bbe.hk@Threads