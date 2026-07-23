八达通12大快闪优惠！惠康超市/一田/美心冰皮/一粥面 简单2步即领取

八达通优惠｜在讲求精明消费的时代，善用电子支付平台的奖赏功能绝对能为日常开支省下不少。八达通全新推出的「嘟嘟赏」平台，为用户送上新一波限时快闪优惠，涵盖大型超市、人气连锁餐厅、甚至暑期动漫节展区的专属福利，助消费者轻松悭到尽！

一连4日！简单2步即领取八达通12大优惠券 惠康超市/一田/美心冰皮

八达通新一轮「嘟嘟赏」惊喜快闪券由即日起至7月26日（日）推出，今期优惠阵容极具看头，不仅保留了极受欢迎的惠康买满即减优惠，更加入了一田的零食饮品88折、美心冰皮月饼买一送一，以及动漫节专属扭蛋礼遇等。无论是准备入货、外出用膳还是尽情娱乐，都能满足不同读者的需求。

简单两步领取八达通「嘟嘟赏」 快闪优惠券

八达通用户只需前往活动主页点击相关连结，即可轻松领券。首次使用的朋友，只需跟著以下两个简单步骤，即可马上启动并连结八达通：

进入指定页面后，点选「嘟嘟赏」专区，然后按「立即连结」，系统便会提示选择需要绑定参与活动的八达通。 在清单中拣选最常用的八达通，仔细阅读并接受相关的条款及细则后，点选「确认」即可完成绑定，随时开抢惊喜快闪券！

1. 惠康超级市场 八达通满额即减$15

顾客于推广期内，在惠康消费满$120或以上，即可获$15扣减。

2. 一田买满$88即享全单88折

准备为周末派对入货的读者不能错过！于一田购买任何常温饮品、啤酒、果汁酒、薯片、百力滋、果干、果仁、肉干及珍味满$88，即享88折优惠。

3. 肯德基 KFC 人气动漫套餐特价$56起

凭有效优惠券并用八达通付款，可于KFC以优惠价$56惠顾「紫势觉醒丰盛套餐 (A1)」，一边品尝人气炸鸡，一边感受动漫联乘的魅力。

4. 美心指定冰皮月饼买一送一

凭券于指定美心西饼分店购买「美心冰皮芒果Mini 4」或「美心冰皮燕窝味Mini 4」现货，即可享买一送一优惠（以零售价$90计算），提早感受中秋滋味。

5. 一粥面 午市消费满额即享$6现金扣减

午市时段于一粥面惠顾正价产品满$60，即减$6，让顾客以更实惠价格品尝热腾腾的鲜虾云吞面及各款中式美食。

6. 亚参鸡饭 晚市满$100即享$10优惠

热爱东南亚风味的食客，晚市堂食惠顾满$100或以上，可享$10折扣。

7. 上海姥姥 满$38换购香煎素鹅

星期一至日上午11时后全日，于上海姥姥惠顾满$100，即可以$38换购原香煎素鹅（标准），轻松加餸品尝经典沪菜风味。

8. 茶木·台式休闲餐厅 台式饮品外卖自取即减$5

星期一至日全日时段，于茶木外卖自取惠顾任何饮品满$30或以上，可作$5使用，轻松解渴解暑。

9. 坚信号生煎皇 堂食叹爆汁生煎包即减$3

任何堂食惠顾即可使用$3优惠券。无论是点选招牌爆汁生煎包还是各式上海面食，都能即时节省开支。

10. OK便利店 指定汽水专享$2折扣

于OK便利店购买雪碧无糖青柠味汽水500毫升樽装，即可享$2折扣。

11. 日本扭蛋专门店 动漫节限定送礼

凡于香港动漫电玩节期间莅临Gashapon展区，以八达通扭蛋满5次，并向店员出示八达通交易纪录及电子优惠券，即可免费获得官方小礼物乙个。

12. 快图美 冲印及影像产品满$50即减$5

凭此优惠券于快图美或FOTOMETA惠顾满$50，即减$5。

资料来源：八达通 Octopus