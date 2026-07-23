IKEA宜家家居夏季清货折上折！买满5件享额外9折 必扫$50内超抵实用家品

知名瑞典家私品牌宜家家居（IKEA）一直以实用且充满设计感的平价家品，深受广大消费者及年轻家庭欢迎，是布置温馨居所的首选。适逢IKEA夏季大减价进入最后倒数阶段，由即日起至7月29日，除了全线过千款精选产品低至三折外，更强势推出限时「折上折」优惠！顾客只要买满5件指定减价货品即享额外9折，例如26件装封口夹子激减至$4.9即可入手，绝对是为家居添置新装备的大好时机！

IKEA夏季清货折上折！100+款好物终极降价 人气平底锅只需$59.9

为了让顾客能够以最划算的预算翻新生活空间，IKEA在优惠期最后一星期将多款人气商品价格一降再降，无论是实用厨具还是提升氛围的客厅点缀，都有丰富选择。例如，入厨必备的HEMLAGAD 2升连盖平底锅，其优质涂层让日常烹调更轻松，由原价$149.9劲减至终极震撼价$59.9。若想为家居增添浪漫与放松的气氛，FRÖFINK香味干花（$3.9）及ADLAD杯装香味蜡烛（$9.9）能瞬间提升室内格调。另外，每个家庭都经常使用的BEVARA封口夹子（26件装）更是跌破底价只需$4.9，绝对是厨房收纳的必备恩物。这些精选产品不仅性价比极高，更能为日常生活注入清新的北欧风情。

$50以下超值专区：贮物袋$29.9＋电脑架$19.9

除了大型家私，IKEA的小型家品同样是不容错过的寻宝对象。精打细算、预算有限的消费者不妨主攻$50以下的超值专区。换季收纳必备的STUK贮物袋，能有效保护衣物免受灰尘侵扰，现仅售$29.9（原价$69.9）。办公或学习一族则强烈推荐MÖJLIGHET耳机及平板电脑架，只需$19.9即可让凌乱的桌面变得整洁有序。若喜欢天然质朴的家居风格，原价$99.9的TOLKNING黄麻吊篮现在只需$29.9即可带回家，非常适合挂在墙面作收纳或种植小盆栽。各款平价好物数量有限，精明的消费者切勿错过这波抢购热潮。

IKEA优惠活动详情

活动期限： 即日起至2026年7月29日。

折上折优惠： 购买指定减价货品达3件或以上享额外95折；买满5件或以上享额外9折。此优惠适用于网上选购的精选减价品，以及门市即场购买并提取的特价货品。

免费窗帘改短服务： 凡于活动期间购买指定窗帘，并于8月5日前携带未开封的商品及相关收据（或网上订单邮件），前往沙田、铜锣湾、九龙湾、荃湾或澳门分店的布料用品部即可享免费改短。

官方网站： IKEA官方网站

注意事项： 门市即场购买之折扣货品不设送货或提货服务；此外，本优惠不适用于大屿山愉景湾及奥运MARKET PLACE的「IKEA Close to You」门市。各项优惠受有关条款及细则约束，活动详情以IKEA官方公布为准。

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