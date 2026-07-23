大学生考保安牌热潮？申请牌照暑假档期预约爆满 港人震惊「究竟有几多大专生去考？」 网民：经济差冇计

踏入求职季节，相信不少大学毕业生正忙于寄求职信及准备面试。惟近年香港就业市场竞争激烈，如暂时未获心仪公司录取，考取专业牌照增值及装备自己也是个不错的选择。最近，网上不乏关于年轻人或大学生考取各种牌照的帖文，其中保安牌照的申请预约于暑假档期更是爆满，有港人震惊：「究竟有几多大专生去考？」

大学生考保安牌热潮？暑假预约档期「全红」 港人震惊：究竟有几多大专生去考？

近年，不少年轻人选择入职门槛相对较低的保安行业。最近，有港人经警务署牌照课网上预约申请「保安人员许可证」（俗称「蓝卡」或「蓝咭」）时，意外发现7月及8月份可预约日子「全红」（满额），惊讶申请保安牌人数之多，不禁发问：「究竟有几多大专生sem break去左考保安？」

过往任职保安多为中年人士，不过根据「保安及护衞管理委员会」的记录，2025年就有超过2700位18-20岁的年轻人持有有效许可证。保安薪酬稳定，政府统计处曾于2024年6月公布的资料，保安员的平均月薪为$15,306。保安员薪金会因应更制而有所不同，一般而言，两更制的平均薪酬（约$16,939）会较三更制高。此外，累积经验后更有晋升机会，例如保安主任的平均月薪可达$20,255，前景不俗，能为求职者提供稳定且不错的收入保障。

除了薪酬稳定之外，入读课程及考取牌照门槛低，香港人力资源有限公司的保安课程最快可17小时完成，更是天天开班，时间弹性，且会代交保安牌申请表。

网上预约办理「保安人员许可证」步骤：

到香港警务署处网上预约系统，使用「数码服务登入」帐户或以「智方便」登入亦可 拣选「保安人员许可证」 按需要点击「保安人员许可证 - 新申请/重新申请/更改工作类别申请」或「保安人员许可证 - 续期申请」 细阅条款及细则后按「我已阅读、了解并同意上述条款。」继续下一步 填写个人资料再按下一步 选择可预约日期及时段 检查及确认个人预约 储存预约二维码

保安年轻化？网民：经济差冇计

对于越来越多年轻人考取保安牌，网民慨叹与经济环境欠佳有关，「经济差，冇计，一份万5蚊嘅Admin都有500几个人in」、「你谂吓最近几多中年人被炒嘅消息，又劲多fresh grad揾唔到工，外卖都咁多人做，考保安牌唔爆满至出奇」、「依家除咗保安，冇嘢可以做」、「保安，外卖，呢啲吊命工种已经饱和，因为职位减少，大把人失业」。

有网友表示近年保安行业的确有年轻化的趋势，「而家见啲保安都劲后生，又个个劲有礼貌，完全feel到呢个职业抢手咗」、「超多后生/新移民做保安」；也有网民认为考保安牌可能作傍身之用，并不代表一定入行，「考又唔代表佢哋一定做，保安一向系多人报名」、「好彩有先见之明，5年前已经考咗」、「车牌之后，保安牌系18岁就要考」。

文:RY

资料及图片来源:Threads、警务署