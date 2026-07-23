港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨

轮候公屋向来是一场「持久战」，近日有居于屯门的港人于社交平台分享，指申请1人公屋单位苦等逾17年，终获房署「二派」位于粉岭的公屋单位。对于获派位于新界北的单位，事主起初相当犹豫应否接受，除了与家人朋友的距离变远，也需花费长时间通勤，惟最终听取各方意见后决定「照要」，获不少网民祝贺，同曷列出该屋邨的3大优点，扬言：「中头奖唔要就笨！」详情即看下文！

居屯门港人苦等1人公屋17.5年 「二派」获派粉岭雍盛苑成功上楼

日前，有港人于社交平台发文，指轮候超过17年后终获房署「二派」1人公屋单位。依帖文附上的信件照片所见，事主获派单位为粉岭雍盛苑雍萃阁。楼主称，因工作、亲人及朋友「大部份都喺屯门」，因此初时对于「二派」雍盛苑感到相当纠结。不过，当她进行实地视察后，对环境、配套及单位间格都感到满意。虽然迁至粉岭后上班时间增至逾1小时，楼主则乐观表示「事在人为」，最终欣然决定接受安排。

不少网民为楼主终获派公屋感到高兴，认为楼主「直情系有金多宝嘅头奖」、「唔要就笨」。楼主于留言区透露，轮候1人公屋单位已「等咗17年半」。不少人认为，粉岭雍盛苑的环境及交通套配不俗，「去香园围口岸、沙头角口岸嚟方便返内地」、「行多两步去华明有车到 油尖旺观塘」、「其实附近都好多嘢食好多嘢买，再唔介意就行出火车站都ok嘅」。有网民指出，楼主的1人单位面积达170呎非常理想，「我对面2人都后配1至2人，面积150呎」、「居屋间隔，公屋租金」、「恭喜楼主，我2人都得200呎咋」。

非长者申请1人公屋设计分制 需符合入息及资产限额

位于粉岭的雍盛苑，为房委会可租可买计划（第一期）的屋苑之一，当中的雍荟阁已于该计划中出售，而余其楼宇均为公屋单位。屋苑为3座和谐一型大厦，采用第9款设计，亦是除富泰邨爱泰楼外，全港仅有选用此设计的楼宇。

根据香港房屋委员会的申请指引，非长者一人申请者租住公屋，每年均有设定配额，并设计分制度，在符合所有申请公屋资格下，累积分数愈高，便会愈早获得编配公屋单位。而1人申请者亦需符合入息及资产净值限额，1人家庭每月入息限额为13,230港元，净资产值限额为295,000港元。

文：TF

资料及图片来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组@facebook、星岛图片库、香港房屋委员会