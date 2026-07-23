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DFS尖沙咀广东道旗舰店传结业！场内减价出清 货架清空 一代龙头免税店仅剩铜锣湾店

生活百科
更新时间：11:56 2026-07-23 HKT
发布时间：11:56 2026-07-23 HKT

尖沙咀广东道DFS传结业｜近年本港零售业面临挑战，各行各业屡屡出现结业潮。最新消息指出，座落于尖沙咀广东道力宝太阳广场的DFS免税店旗舰店，近日突然推出大规模的清仓折扣活动，并有传言指该店面临结业命运，随即吸引大量民众于今晨提早到场，大排长龙等待进店抢购。

尖沙咀广东道DFS旗舰店传结业！场内货架清空未见补货

近日，DFS免税店位于尖沙咀广东道的分店突然进行大规模减价清货活动。据多名网民在社交平台上分享的现场直击照片所见，店内大部分的美妆产品货架几乎被抢购一空，原本摆满商品的货架如今空空如也，且暂未见有任何重新补货的迹象，而今日店舖正式开门前，店外亦早已聚集了等候进场的人群。

与此同时，有业界消息指，在该店内经营餐饮的相关承办商，最近已经接获即将终止营运的通知，进一步印证了DFS拟搬离广东道的消息。

今年3月网店停运 全港仅剩1实体店

作为集团旗舰店之一的DFS力宝太阳广场店已营运多年，店内提供包括化妆品、服装、珠宝钟表等多样化商品，同时附设咖啡厅及茶餐厅。不过，该集团自去年开始进行业务重组，其中尖东华懋广场的分店已于去年8月底关闭。踏入今年初，DFS更将其港澳地区的业务售予中免集团，而香港区官方网站亦于今年3月份停止运作。

若广东道分店最终结业属实，DFS在香港的实体据点预计将只余下铜锣湾希慎广场一间分店。

网民：香港零售真系好恐怖

对于尖沙咀广东道DFS传出结业，有网民感叹现时市况，直指「香港零售真系好恐怖呀」。然而，亦有意见表示对此结果并不感到意外，有留言提到平时经过该店时顾客稀少，对于店舖至今才传出结业反而觉得惊讶，「好少见人买嘢，次次行过入面拍晒乌蝇」。另一方面，有不少网民认为该店的选址及定价是导致缺乏竞争力的致命伤。

资料来源：garycheungted_imagesyoyohcszyzzyva915＠Threads

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