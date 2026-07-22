90后港男生意失败转行做保安 分享2大揾工「加分」秘诀：识呼吸都会叫试下

近年，入职门槛相对较低的保安行业成为不少年轻人转职的选择。一名90后港男在社交平台上分享自己转行成为保安员的经验，详细讲述入职所需具备的牌照以及行业现况，并表示除了基本保安牌照以外，可考取额外实用证书以提升获聘机会。

90后港男转行保安！分享2大必备牌照可「加分」

有网民在社交平台上分享除了基本的保安人员许可证外，可考取平安卡及急救牌和AED证书

部分大型商场或公司会要求员工持有，或入职后补考

该名90后港男根据他的实际工作经验，发帖称除了基本的保安人员许可证（俗称「蓝卡」）外，还有两个额外的专业资格能为求职者的履历增添优势。首先是建造业安全训练证明书（俗称「绿卡」）的平安咭，帖主指出这是「地盘保安必须的」，部分大型商场或公司会要求员工持有。

其次，帖主建议考取急救牌及AED（自动体外心脏去颤器）证书，并指出这两项课程通常「一读就会打孖一齐读」。他形容这两张证书的求职影响与「绿卡」相似，未持有不会严重影响获聘机会，甚至「有啲公司直头会俾钱俾你去读埋」，显示出业界对员工技能培训的重视。

不过，他亦向有意入行的人士大派定心丸，表示即使没有上述证书亦不会有太大影响，「入职后补返就可以」。帖主进一步解释保安行业入行门槛相当低，直言「点解成日话唔会太大影响佢请唔请你，个盘缺人𠮶阵真系识呼吸都会叫嚟试下」。

网民反驳：薪水唔会多啲

这篇帖文为有意入行或刚转行的保安从业员提供了具体参考，但也引发了过来人截然不同的看法。有网民留言对考取额外证书的实际效用大泼冷水，直指「其实多呢几张卡对你见唔见得成工系零帮助」，并表示这些证书既不会让「薪水唔会多啲」，在「职场上亦唔会好啲」。他同时分享了保安行业的现实操作情况，直言「唔好话救唔救人，救人都要问大佬先得」，前线人员往往不能自行作主。

资料来源：poonjai2026＠Threads